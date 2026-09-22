Călin Georgescu scapă de arestul preventiv. Tribunalul București a decis să îl plaseze sub control judiciar
Călin Georgescu scapă de arestul preventiv. Tribunalul București a decis să îl plaseze sub control judiciar

Salvamontiștii din Suceava le cer oamenilor să nu mai sune la 112 când aud aceste sunete. „Pot fi înspăimântătoare” | VIDEO

Stiri Sociale
Data publicării:
Data actualizării:
Shutterstock 1958653420
Shutterstock

Salvamontiştii din Suceava avertizează, marţi, că a început sezonul de împerechere la cervide, iar cerbii aflaţi în rut pot scoate sunete extrem de înspăimântătoare. 

autor
Cristian Anton

Probabilitatea ca un urs să scoată aceste zgomote este foarte mică, aşa că salvamontiştii recomandă să se sune la 112 doar în cazuri de urgenţă reală.

„În atenţia turiştilor care tranzitează zona montană. În această perioadă, în zona montană a ţării noastre se pot auzi unele sunete care pot fi chiar înspăimântătoare. Acestea sunt făcute în general de cerbii aflaţi în rut", avertizează, marţi, Salvamont Suceava, distribuind imagini cu un cerb şi cu sunetele pe care acesta le scoate, potrivit News.ro.

„Probabilitatea ca un urs să scoată aceste zgomote este foarte mică”

Salvatorii montani afirmă că, fiind sezonul de împerechere la cervide, acestea îşi desfăşoară faimosul ritual, boncăluitul.

„Precizăm că, probabilitatea ca un urs să scoată aceste zgomote este foarte mică. Sperăm ca această informare să aducă lămuririle necesare şi apelarea serviciului unic de urgenţă 112 să se facă doar în cazuri de urgenţă reală", au mai transmis salvamontiştii.

„Boncănitul" a început. Munții Bistriței răsună de strigătul cerbilor în sezonul de împerechere

Sursa: News.ro

Etichete: salvamontisti, suceava, cerbi, împerechere, sezon, apel 112,

Articol recomandat de sport.ro
„Reghecampf va fi dat în judecată!“: tunisienii au luat decizia finală. Acuze grave la adresa românului
„Reghecampf va fi dat în judecată!“: tunisienii au luat decizia finală. Acuze grave la adresa românului
Citește și...
Cerbi boncanit 7
Stiri Diverse
„Boncănitul" a început. Munții Bistriței răsună de strigătul cerbilor în sezonul de împerechere

În această perioadă, munții răsună de strigătul cerbilor. A început boncănitul, așa cum este numit sezonul de împerechere.

Vlcsnap 2026 02 01 08h34m36s609
Stiri Diverse
Concurs neobișnuit într-un oraș din Germania. Bărbații au avut de imitat sunetele scoase de cerbi în perioada de împerechere

Concurs neobișnuit în orașul german Dortmund. Acolo are loc, în acest weekend, campionatul de imitat sunetele cerbilor.

62510682
Stiri Diverse
Vremea deosebit de caldă pentru ianuarie a dat peste cap și viețuitoarele. Cerbii cred că a venit timpul împerecherii

Temperaturile ridicate, din aceste zile au schimbat și comportamentul multor vieţuitoare. La Zoo Galaţi, leii și cangurii fac plajă în loc să stea în adăpost, iar urșilor le-a fost schimbat meniul de iarnă.

Recomandări
Calin georgescu agerpres 19665778
Stiri Justitie
Călin Georgescu scapă de arestul preventiv. Tribunalul București a decis să îl plaseze sub control judiciar

Tribunalul București a decis, marți, ca fostul candidat la alegerile prezidențiale Călin Georgescu să fie plasat sub control judiciar pentru 60 de zile. Decizia poate fi contestată.

Agerpres ilie bolojan alaturi de siegfried muresan
Stiri Politice
Siegfried Mureșan începe negocierile pentru Guvern. Vrea sprijinul tuturor liberalilor, inclusiv al criticilor lui Bolojan

Siegfried Mureșan se va întâlni marți cu colegii săi de partid din parlament. Premierul desemnat vrea să-i convingă pe liberali, inclusiv cei care sunt împotriva politicilor lui Ilie Bolojan, să-i susțină guvernul.

Protest fermieri piata victoriei instant protest 2 pv 110 inquam photos george calin 4
Știri Actuale
Șapte persoane, reținute după violențele de la protestul fermierilor din Piața Victoriei. Au fost făcute 29 de percheziții

Şapte persoane suspectate că au participat la violenţele de la protestul ciobanilor au fost reţinute, marţi, iar audierile continuă. Procurorii au emis 30 de mandate de aducere.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 21 Septembrie 2026

46:03

Alt Text!
iBani
iBani - 21 Septembrie 2026

18:26

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
21 Septembrie 2026

01:56:09

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Țara dintre oameni și urși

44:09

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

ALTE ȘTIRI

iBani

(P) Piața fotovoltaică din București în 2026: ce se schimbă pentru proprietarii de case și firme

iBani

(P) Ești antreprenor? Află cum te ajută o campanie de advertoriale să crești vizibilitatea și încrederea brandului tău

Sport

„Te-a surprins revenirea lui Reghecampf la FCSB?” Răspunsul lui Dorin Goian

Sport

România - Franța ACUM, meci pentru semifinalele Campionatului European! ”Pentru istorie”