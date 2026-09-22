Salvamontiștii din Suceava le cer oamenilor să nu mai sune la 112 când aud aceste sunete. „Pot fi înspăimântătoare” | VIDEO

Probabilitatea ca un urs să scoată aceste zgomote este foarte mică, aşa că salvamontiştii recomandă să se sune la 112 doar în cazuri de urgenţă reală.

„În atenţia turiştilor care tranzitează zona montană. În această perioadă, în zona montană a ţării noastre se pot auzi unele sunete care pot fi chiar înspăimântătoare. Acestea sunt făcute în general de cerbii aflaţi în rut", avertizează, marţi, Salvamont Suceava, distribuind imagini cu un cerb şi cu sunetele pe care acesta le scoate, potrivit News.ro.

„Probabilitatea ca un urs să scoată aceste zgomote este foarte mică”

Salvatorii montani afirmă că, fiind sezonul de împerechere la cervide, acestea îşi desfăşoară faimosul ritual, boncăluitul.

„Precizăm că, probabilitatea ca un urs să scoată aceste zgomote este foarte mică. Sperăm ca această informare să aducă lămuririle necesare şi apelarea serviciului unic de urgenţă 112 să se facă doar în cazuri de urgenţă reală", au mai transmis salvamontiştii.