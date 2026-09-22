În 2025, Premier Energy Furnizare, alături de Fundația Kids Hero, a direcționat aproape 800.000 de lei către astfel de nevoi, transformând sprijinul financiar în fapte concrete. Iar anul acesta, energia binelui a mers mai departe, iar compania și-a continuat implicarea cu un sprijin de aproximativ șapte ori mai mare.

„O casă are nevoie de energie pentru a funcționa, iar o comunitate, de sprijin pentru a evolua. Responsabilitatea noastră nu se limitează doar la serviciile pe care le furnizăm zi de zi. Alături de Fundația Kids Hero, suntem un sprijin real pentru sute de copii și familiile lor, oferindu-le resursele și încrederea necesare pentru a-și construi un viitor mai bun”, a declarat Cornelia Szabo, CEO Premier Energy Furnizare.

Cinci fetițe, aceeași pasiune și șansa de a dansa pe scena mondială

Impactul acestui sprijin se vede cel mai bine în poveștile copiilor pentru care o nevoie devine o șansă.

Printre ele se numără și cea a celor cinci fetițe care au ajuns la finala mondială Dance World Cup și pentru care dansul înseamnă pasiune, muncă și multă determinare. Sprijinul oferit a acoperit deplasarea și cazarea la Dublin, taxele de participare, costumele și echipamentul de concurs. Pentru câteva zile, cele cinci fetițe au trecut de la emoția de a urmări competiția de la distanță la bucuria de a dansa pe aceeași scenă cu tineri din peste 60 de țări.

În spatele fiecărei povești susținute de Fundația Kids Hero există însă un proces riguros, menit să se asigure că sprijinul ajunge acolo unde este cu adevărat nevoie de el. Fiecare cerere este verificată înainte de acordarea sprijinului, iar situația copilului este confirmată de o persoană care își asumă rolul de garant. Donațiile sunt folosite integral pentru produsele și serviciile de care au nevoie copiii, iar plățile se fac, de regulă, direct către furnizori. Totodată, fundația este înscrisă în Registrul Național al Asociațiilor și Fundațiilor, publică rapoarte anuale privind activitatea și este supusă anual unui proces de audit financiar.

În 2025, Premier Energy Furnizare a susținut prin Fundația Kids Hero 441 de cazuri. Dintre acestea, o treime au fost legate de educație și dezvoltare și au inclus tabere, excursii, activități extracurriculare, cumpărarea de rechizite și echipamente pentru sport de performanță.

Aproximativ 40% au fost cazuri medicale, pentru terapii și ședințe de kinetoterapie, iar restul au vizat nevoi de zi cu zi ale copiilor și familiilor lor, precum achiziția de haine, încălțăminte, produse de igienă și de îngrijire.

Premier Energy Furnizare va continua să fie alături de copii și de comunitățile locale și în anii următori. Astfel, promisiunea din sloganul companiei „Dăm energie casei tale, ca tu să pui lumea în mișcare” se extinde firesc dincolo de casă și se transformă în sprijin pentru viitorul copiilor, în școlile, cluburile sportive și comunitățile în care aceștia cresc.

Despre Premier Energy Furnizare

Cu peste 1 milion de locuri de consum, Premier Energy Furnizare este unul dintre principalii furnizori de energie electrică din România. Compania face parte din Premier Energy Group, care activează în producția, distribuția și furnizarea de energie electrică, precum și în distribuția și furnizarea de gaze naturale.

Premier Energy Group furnizează energie electrică pentru peste 2,1 milioane de clienți din România și Republica Moldova și deține în Republica Moldova o rețea de distribuție a energiei electrice care acoperă aproximativ 75% din populația țării.

Listarea Premier Energy PLC (simbol „PE”) la Bursa de Valori București, în mai 2024, a fost, la momentul respectiv, cea mai mare ofertă publică inițială a unei companii antreprenoriale din ultimii șapte ani și a cincea cea mai mare listare de la înființarea bursei.

Despre Fundația Kids Hero

Fundația Kids Hero a fost lansată în România în noiembrie 2023 de Premier Energy Group, sub numele inițial de Fundația Premier Energy. Inițiativa a pornit de la succesul unei platforme similare din Republica Moldova și al proiectului caritabil „Patron of Children” din Cehia, partener oficial al Festivalului Internațional de Film de la Karlovy Vary.