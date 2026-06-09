"Consiliul Naţional de Securitate a evaluat implicaţiile modelelor avansate de IA pentru securitatea cibernetică în Germania" şi a decis să creeze acest institut, a declarat purtătorul de cuvânt al guvernului într-un comunicat în urma unei şedinţe a consiliului.

Institutul trebuie să analizeze performanţele modelelor de IA, riscurile acestora şi să intensifice schimbul de informaţii cu institutele din alte ţări.

Obiectivul: "să acţioneze, alături de partenerii internaţionali, pentru adoptarea de norme armonizate privind utilizarea IA", a adăugat acesta.

Berlinul a anunţat recent că doreşte să implementeze o "apărare cibernetică activă" şi să riposteze la atacurile cibernetice, aflate în puternică creştere, dintre care multe au devenit mai periculoase din cauza inteligenţei artificiale.

Potrivit Ministerului de Interne, aproximativ 334.000 de cazuri de criminalitate cibernetică au fost înregistrate anul trecut, dintre care două treimi proveneau din străinătate sau din surse necunoscute.