O adolescentă a murit după ce a mâncat o prăjitură pe care a primit-o cadou, cu un bilet de dragoste atașat

A doua zi, fata a decedat la spital, potrivit dailymail.co.uk.

Ancheta a relevat că o altă adolescentă de 17 ani a fost arestată, aceasta recunoscând că a injectat arsenic în prăjitura cumpărată de la o cofetărie locală.

Substanța toxică a fost achiziționată online pentru suma de 65 de reali brazilieni.

Livrarea prăjiturii a fost efectuată printr-o aplicație, contra sumei de 5 reali.

