”Nu, Rusia nu a înconjurat mii de trupe ucrainene în Kursk!”. Ucrainenii spun că Donald Trump a repetat o minciună rusească

"ÎN ACEST MOMENT, ZECI DE MII DE TRUPE UCRAINENE SUNT COMPLET ÎNCONJURATE DE MILITARII RUȘI ȘI SUNT ÎNTR-O SITUAȚIE FOARTE REA ȘI VULNERABILĂ", a scris vineri președintele american Donald Trump cu majuscule pe rețelele sociale.

Mesajul lui Trump este o referire clară la evacuarea, luni sau marți, a aproximativ 10 000 de soldați ucraineni din ceea ce a fost cândva un segment de 650 de kilometri pătrați pe care îl dețineau în regiunea Kursk, aflată în vestul Rusiei, notează Forbes.

Ucrainenii sunt înfrânți. Dar nu sunt înconjurați. "Este o minciună", a scris pe X.com Kriegsforscher, un operator ucrainean de drone care a luptat în Kursk.

I didn't expect that my thread about my 4 months experience in Kursk will become so popular.

And as a result a lot of journalists texted me via DM.

U should better write about that shit that Trump said about 3,000 men being surrounded in Kursk.

It’s a lie.

— Kriegsforscher (@OSINTua) March 14, 2025

"Echipa noastră are o bună înțelegere a situației din Kursk", a completat Tatarigami, fondatorul Frontelligence Insight, un grup de analiză ucrainean. "Nu există trupe încercuite".

Our team has a good understanding of the situation in Kursk. There are no encircled troops. The retreat was generally organized but occasionally chaotic. There is no threat of encirclement, and no evidence suggests otherwise. It’s wise to rely on intelligence, not Putin’s word pic.twitter.com/xuodEJQPKP — Tatarigami_UA (@Tatarigami_UA) March 14, 2025

O puternică forță ucraineană a invadat Kursk în luna august, cu scopul de a cuceri o fâșie de pământ rusesc pe care președintele ucrainean Volodimir Zelenski ar putea să o dea înapoi președintelui rus Vladimir Putin în schimbul pământului ucrainean ocupat de ruși.

Timp de șase luni, această zonă a rezistat.

Apoi, la 25 februarie, un grup de drone rusești de elită - Rubicon Center of Advanced Unmanned Systems - a lansat un val devastator de atacuri asupra principalei linii de aprovizionare care susținea garnizoana ucraineană din Sudzha, centrul salientului Kursk.

Atacul dronelor

Folosind ceea ce analistul Andrew Perpetua a descris drept "tactici avansate ale dronelor", inclusiv ambuscade elaborate care implicau mai multe drone explozive, Rubicon a doborât rapid sute de vehicule ucrainene - și, practic, a sugrumat brigăzile ucrainene din Kursk.

Două săptămâni mai târziu, luni sau marți, supraviețuitorii ucraineni au ieșit din Kursk, lăsând în urmă câteva echipamente grele prețioase, dar păstrând mii de vieți.

"Retragerea a fost în general organizată, dar ocazional haotică", a scris Tatarigami. "Nu există nicio amenințare de încercuire și nicio dovadă nu sugerează contrariul".

Afirmând în mod fals că mii de ucraineni riscă să moară sau să fie capturați, Trump repetă de fapt poziția lui Putin, în timp ce se apropie posibile negocieri pentru încetarea focului.

Trump a susținut că discuțiile informale cu Putin au decurs bine și că războiul Rusia-Ucraina s-ar putea încheia curând.

Dar Trump pare să fi încadrat discuțiile inițiale în jurul afirmației false că Rusia ține practic ostatici mii de ucraineni în Kursk. "I-am cerut cu fermitate președintelui Putin ca viețile lor să fie cruțate", a susținut Trump.

Dar nu mai sunt mii de soldați ucraineni în Kursk, notează Forbes. Acestea au plecat cu câteva zile în urmă, în ciuda a ceea ce ar putea susține Putin.

"Este înțelept să ne bazăm pe informații", recomandă Tatarigami, fondatorul Frontelligence Insight, un grup de analiză ucrainean, "nu pe cuvântul lui Putin".

