Marco Troncone a declarat că permiterea pasagerilor să ocolească sistemul de intrare-ieșire biometric (EES) este singura soluție pentru a evita haosul în trafic în timpul verii, pe fondul unor avertismente similare venite de la alți oficiali aeroportuari din Europa.

Cetățenii din afara UE, inclusiv britanicii, trebuie să își înregistreze amprentele și imaginile faciale prima dată când intră în Uniunea Europeană, conform noului sistem creat pentru controlul frontierelor blocului comunitar, scrie The Guardian.

Sistemul are probleme tehnice

Sistemul a fost introdus inițial în octombrie anul trecut și a fost implementat complet la mijlocul lunii aprilie, după întârzieri. EES a fost afectat de probleme tehnice, ceea ce a dus la cozi lungi pentru pasageri chiar înainte de sezonul de vârf al verii, unele persoane pierzându-și zborurile.

„Suntem foarte îngrijorați pentru vară”, a declarat Troncone, directorul executiv al Aeroporti di Roma, compania care operează aeroportul Fiumicino și aeroportul mai mic Ciampino, pentru Financial Times.

Pe o scară de la 1 la 10, Troncone a spus că nivelul îngrijorării sale este „opt sau nouă”. El a adăugat: „Procesul se dovedește incompatibil cu volumele de vârf pe care le vom avea. Deci singura soluție este să deschidem supapa. Nu există nicio modalitate prin care să putem realiza 100% din înregistrări.”

Călătorii britanici s-au confruntat cu întârzieri majore în unele țări, iar poliția franceză a suspendat temporar verificările suplimentare în portul Dover în luna mai. Grecia a renunțat la o promisiune anterioară de a scuti călătorii din Marea Britanie de verificările biometrice până în septembrie.

Pasagerii care au mai trecut prin sistemul EES și ar trebui să poată evita cozile sunt adesea nevoiți să refacă verificările.

Sistemul ar putea fi suspendat

Stefan Schulte, președintele ACI Europe, o organizație a aeroporturilor europene, a declarat pentru BBC că guvernele UE trebuie să decidă dacă suspendă sistemul, nu aeroporturile. El a spus că politicienii ar trebui să „înceteze să pretindă că EES funcționează perfect. Nu este așa.”

La începutul lunii mai, Comisia Europeană a invocat „flexibilitatea încorporată” a sistemului, care ar permite suspendarea unor funcții.

Asociația Internațională a Transportului Aerian (IATA) a avertizat că timpii de așteptare ar putea ajunge la șase ore în unele aeroporturi în timpul verii, iar în perioadele de vârf s-au înregistrat deja întârzieri de până la trei ore și jumătate.

„La două luni de la implementare, sistemul generează cozi lungi, zboruri pierdute și îngrijorare tot mai mare în industria de turism”, a transmis IATA săptămâna trecută.

Uku Särekanno, director adjunct executiv al agenției europene de frontieră Frontex, a declarat la un eveniment din Londra că situația s-ar putea să nu se stabilizeze timp de doi ani.