Magyar: Orban a furat atât de mult în ultimele zile de mandat, încât a dublat deficitul Ungariei. ”Tâlharii nu au iertare”

Viktor Orban a furat atât de mulți bani în ultimele sale zile de mandat, încât a dublat deficitul de țară al Ungariei, sună acuzațiile incredibile lansate de viitorul premier Peter Magyar. ”Tâlharii nu vor avea iertare”, amenință Magyar. 

Viktor Orban a furat atât de mulți bani în ultimele sale zile de mandat, încât a dublat, pur și simplu, deficitul bugetar al Ungariei, susține viitorul premier Peter Magyar.

Liderul Tisza, care l-a doborât pe Viktor Orban după 16 ani de putere, spune că deficitul actual al Ungariei a ajuns la 6,8% din PIB, fără a mai pune la socoteală sumele extrem de mari cheltuite în ultimele zile de mandat de Orban. Practic, Viktor Orban a dublat deficitul bugetar real al Ungariei, care în raportările oficiale este de 3,9%.

Viktor Orbán a jefuit complet trezoreria în ultima săptămână de mandat”, a scris marți Peter Magyar, pe pagina sa de Facebook.

Pe baza decretului guvernamental pe care îl avem, guvernul Orbán care pleacă a jefuit complet cuferele țării. Scopul nu a fost doar cheltuirea banilor contractați și neplătiți, ci și asumarea unor noi obligații, într-o sumă mare. Controlul asupra angajamentelor și achizițiilor de echipamente a fost complet desființat, iar sumele de bani au fost achitate”, spune viitorul premier Peter Magyar.

Potrivit acestuia, Viktor Orban a dublat, practic, deficitul bugetar al Ungariei prin ultimele cheltuieli aprobate în calitate de premier:

De asemenea, ne-a atras atenţia că, potrivit calculelor recente ale guvernului Orbán, deficitul gospodăriilor de stat din acest an ar urca la 6,8% din PIB, chiar şi fără ultima împărţire a banilor. Toate acestea depășesc cu mult deficitul oficial de 3,9%, dar și prognoza deficitului guvernamental modificat ulterior în creștere, până la 5%”, explică Magyar.

”Tâlharii poporului maghiar nu vor avea iertare”

Au mințit dimineața, la prânz și seara... Formarea guvernului TISZA va restabili imediat gestiunea financiară responsabilă a bugetului, va opri delapidarea banilor contribuabililor, va pune capăt furtului și risipei. În fiecare minister, fiecare instituție bugetară, fiecare corporație de stat, revizuim imediat cheltuielile și contractele, mai ales în cazul investițiilor și achizițiilor.

Ca administratori grijulii, ne vom strădui să ne asigurăm că banii contribuabililor servesc nu doar îmbogățirii câtorva oameni, ci și în beneficiul întregului popor maghiar.

Indemn liderii ministeriali să nu-și asume obligații noi până la formarea guvernului TISZA și să aprobe doar plățile necesare funcționării normale a instituțiilor! Altfel, nu își vor asuma doar responsabilitatea politică! Pot vărsa lacrimi de crocodil, să emită remușcări false, dar tâlharii poporului maghiar nu vor avea iertare”, și-a încheiat Peter Magyar mesajul.

Peter Magyar: „Ungaria a fost jefuită și transformată în cea mai săracă și cea mai coruptă țară din UE. Nu e timp de pierdut”

