Noul premier al Ungariei și-a prezentat cei 3 copii și spune că este ultima oară când face asta. Cum arată fiii săi | FOTO

”Nu vor mai fi persoane publice. Vă rog să respectați acest lucru și să-i ajutați să poată avea aceeași copilărie ca și alți tineri maghiari”, a scris Peter Magyar pe pagina sa de Facebook, alături de poza în care apare alături de cei trei fii.

Noul premier al Ungariei a pozat alături de cei trei copii ai săi și spune că este prima și ultima oară când îi prezintă public.

Peter Magyar a spus că fără cei trei copii ai săi nu ar fi putut câștiga lunga bătălie politică în care a fost implicat și cere oamenilor să-i lase să aibă o copilărie normală.

”Încă sunt copii. La fel de copii ca fiii și fiicele voastre”

”Cei trei fii ai mei. Sunt cel mai important lucru din lume pentru mine. Fără ei, nu aș fi putut trece prin această călătorie dificilă de doi ani. Ceea ce am simțit ieri pe treptele Parlamentului a fost recunoștință, mândrie și iubire. Știu că și pentru ei a fost foarte greu și că nici anii următori nu vor fi ușori. Încă sunt copii. La fel de copii ca fiii și fiicele voastre. Nu vor mai fi persoane publice. Vă rog să respectați acest lucru și să-i ajutați pentru a avea aceeași copilărie ca și alți tineri maghiari”, a scris noul premier maghiar.