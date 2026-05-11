Noul premier al Ungariei și-a prezentat cei 3 copii și spune că este ultima oară când face asta. Cum arată fiii săi | FOTO

Noul premier ungur Peter Magyar și-a prezentat cei trei copii și spune că este ultima oară când face asta, precizând că fiii săi nu vor fi persoane publice pe perioada mandatului său. 

Noul premier al Ungariei a pozat alături de cei trei copii ai săi și spune că este prima și ultima oară când îi prezintă public.

Nu vor mai fi persoane publice. Vă rog să respectați acest lucru și să-i ajutați să poată avea aceeași copilărie ca și alți tineri maghiari”, a scris Peter Magyar pe pagina sa de Facebook, alături de poza în care apare alături de cei trei fii. 

Peter Magyar a spus că fără cei trei copii ai săi nu ar fi putut câștiga lunga bătălie politică în care a fost implicat și cere oamenilor să-i lase să aibă o copilărie normală.

”Încă sunt copii. La fel de copii ca fiii și fiicele voastre”

Cei trei fii ai mei. Sunt cel mai important lucru din lume pentru mine. Fără ei, nu aș fi putut trece prin această călătorie dificilă de doi ani. Ceea ce am simțit ieri pe treptele Parlamentului a fost recunoștință, mândrie și iubire. Știu că și pentru ei a fost foarte greu și că nici anii următori nu vor fi ușori. Încă sunt copii. La fel de copii ca fiii și fiicele voastre. Nu vor mai fi persoane publice. Vă rog să respectați acest lucru și să-i ajutați pentru a avea aceeași copilărie ca și alți tineri maghiari”, a scris noul premier maghiar.

Ungaria începe o nouă eră politică. Peter Magyar a devenit oficial noul premier, după ce a primit votul Parlamentului

Ursula von der Leyen, mesaj optimist după alegerea lui Peter Magyar ca premier al Ungariei: „Un nou elan”

Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a salutat sâmbătă alegerea noului premier ungar, Peter Magyar, dând asigurări că speranţa şi promisiunea unui „nou elan” în Ungaria constituie un „semnal puternic în aceste vremuri dificile”, scrie AFP.
Ungaria începe o nouă eră politică. Peter Magyar a devenit oficial noul premier, după ce a primit votul Parlamentului

Peter Magyar a devenit oficial noul premier al Ungariei, după ce sâmbătă a primit votul parlamentului rezultat din alegerile legislative desfăşurate pe 12 aprilie, unde a obţinut o victorie zdrobitoare împotriva naţionalistului Viktor Orban.
Politico: Peter Magyar şi UE, în dezacord privind suma pe care Ungaria ar trebui să o primească de la Bruxelles

Péter Magyar, noul lider al Ungariei, se confruntă cu primul blocaj în relația cu Bruxelles-ul: acesta nu reușește să convingă Comisia Europeană să deblocheze fondurile UE înghețate destinate Budapestei.

