Tânăra a fost pusă sub acuzare pentru omor asupra unei persoane vulnerabile, iar ancheta a scos la iveală și implicarea fiului victimei în deturnarea banilor.

Pe 24 martie, puțin după ora 9:00, Cacilda Gonçalves, în vârstă de 72 de ani, a intrat îngrijorată în sucursala băncii sale din Soual, în departamentul Tarn, Franța. Femeia observase tranzacții suspecte în conturile sale și se temea că fusese victima unei fraude, relatează Le Nouveau Detective.

Consilierul bancar i-a confirmat temerile: din conturi dispăruseră peste 30.000 de euro, prin retrageri și cumpărături pe care ea nu le autorizase.

Șocată, femeia s-a întors acasă convinsă că știe cine se află în spatele dispariției banilor.

Suspiciunile au căzut asupra nurorii

Cacilda își crescuse cei patru copii și era respectată în localitatea Lescout, unde familia locuia de mulți ani. După moartea soțului său, în urmă cu patru ani, rămăsese singură, însă fiul cel mic, Albert, se mutase într-una dintre casele construite de tatăl său pe proprietatea familiei.

Acesta locuia împreună cu partenera sa, Iuliana, o româncă de 29 de ani pe care o cunoscuse pe internet, și cu fiica lor de patru ani.

Deși Cacilda era foarte apropiată de nepoată și de fiul ei, relația cu Iuliana era tensionată. Potrivit localnicilor, femeia nu avea încredere în nora sa și „nu avea un sentiment bun” în privința ei.

După ce banca i-a confirmat dispariția banilor, bănuielile s-au îndreptat imediat către Iuliana.

Găsită inconștientă la baza scărilor

În aceeași zi, la ora 10:42, Iuliana a sunat la serviciile de urgență, susținând că și-a găsit soacra inconștientă la baza scărilor, după ce s-a întors din grădină.

Echipajele medicale au găsit-o pe Cacilda cu fața plină de sânge și în stare de inconștiență. Femeia a fost transportată la spital, însă a murit câteva zile mai târziu, fără să își mai revină.

La început, cazul părea un accident casnic.

Detaliile care au schimbat ancheta

Anchetatorii au început însă să suspecteze că nu era vorba despre o simplă cădere.

Datele telefonice au arătat că Iuliana nu a sunat imediat la serviciile de urgență, ci mai întâi l-a contactat pe unul dintre fiii victimei, căruia i-a spus să nu se grăbească să ajungă la prânz. Abia aproximativ 20 de minute mai târziu a apelat numărul de urgență.

Autopsia a relevat fracturi faciale multiple și răni incompatibile cu o simplă cădere pe scări.

În plus, în aceeași după-amiază, un nepot al victimei a surprins-o pe Iuliana ștergând cu grijă urmele de sânge de pe podea și de pe scări.

Un alt element important a fost descoperit după analizarea ultimelor apeluri telefonice ale victimei. Revenită de la bancă, Cacilda își sunase din nou consilierul bancar, de această dată în prezența nurorii, pentru a o confrunta în legătură cu retragerile suspecte din conturi. Apelul s-a încheiat la ora 10:12, cu aproximativ 30 de minute înainte ca Iuliana să sune la pompieri.

Potrivit anchetatorilor, acest interval a fost suficient pentru comiterea crimei și înscenarea unui accident.

Românca a recunoscut fapta

La începutul lunii iulie, după mai bine de trei luni de investigații, Iuliana a fost arestată. Confruntată cu probele strânse de anchetatori, tânăra a recunoscut că între ea și soacra sa izbucnise o ceartă violentă din cauza banilor dispăruți.

Ea le-a spus anchetatorilor că, în timp ce Cacilda cobora scările, a împins-o din spate. După cădere, femeia a încercat să se ridice, însă Iuliana a împins-o din nou. Victima s-a lovit cu capul de un stâlp ceramic aflat la baza scărilor, care s-a spart la impact.

Ulterior, românca a adunat cioburile și le-a ascuns înainte de sosirea echipajelor de intervenție.

Ea a susținut că nu a intenționat să își ucidă soacra și că a reacționat din panică după ce a fost acuzată de furt. Iuliana a fost pusă sub acuzare pentru omor, fraudă și abuz de încredere asupra unei persoane vulnerabile și a fost plasată în arest preventiv.

Și fiul victimei este anchetat

Ancheta a scos la iveală că Iuliana nu ar fi acționat singură în ceea ce privește dispariția banilor.

Partenerul ei, Albert, fiul de 45 de ani al victimei, a fost pus sub acuzare pentru tăinuire, procurorii susținând că ar fi beneficiat de o parte din banii deturnați, inclusiv pentru cumpărarea de cocaină.

Interceptările telefonice au indicat că cei doi consumau droguri și că între membrii familiei existau conflicte serioase cu mult înainte de tragedie.