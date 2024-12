Noua putere de la Damasc vrea să aibă relații solide cu Occidentul. Ies la iveală dovezi despre atrocitățile fostului regim

Între timp, populația este captivă între bucuria de a fi scăpat de Assad și spaima de un viitor incert. În plus, apar noi dovezi privind abuzurile fostului regim.

Atenție, urmează detalii care vă pot afecta emoțional!

Pe străzile din Damasc, mii de oameni încă sărbătoresc. Alții scot la iveală tot mai multe dovezi despre atrocitățile comise de fostul regim. Morgile sunt pline cu trupurile celor executați de oamenii lui Assad.



Stuart Ramsay, corespondent Sky News: „Asta se întâmplă în tot orașul. Oamenii vin la morgă, acolo unde știu că sunt persoane care au fost torturate până la moarte. Trupurile lor au fost găsite aici și identificate. Unii i-au văzut pe cei dragi doar pe rețelele sociale, în poze, și vin aici să vadă dacă pot lua trupurile fără suflare."

Multe dintre cadavre sunt scoase din închisori. În complexul Sednaya, oamenii caută celulele ascunse în care se presupune că ar fi fost aruncate sute, dacă nu mii de persoane.

Femeie: „Sunt din Ghouta și am venit să-mi caut fratele, care este dispărut din 2018. Am încercat totul ca să-l găsim, dar încă nu am găsit nicio urmă."



Bărbat: „Sunt aici în căutarea fiului meu, care a fost reținut în a 15-a zi de Ramadan, în 2017. L-au luat din cartierul al-Rahiba, din suburbiile Damascului. Era sprijinit în cârje când l-au luat."



Rezultatul operațiunilor nu este însă cel așteptat.

Bărbat: „Am căutat la toate etajele și în subsolurile închisorii. Am căutat peste tot și nu am găsit nicio urmă."

Dar oamenii încă speră să îi găsească pe cei dragi.

Pe de altă parte, echipele de salvare au eliberat câteva sute de oameni din celulele de la suprafață.

Firas al-Halabi, fost deținut în închisoarea militară Saydnaya: „N-am crezut că mai trăim ziua asta. Credeam că vom fi executați toți, unul câte unul. Prin 2019, executau cu sutele în fiecare zi. Auzeam cum le strigau numele, le auzeam gemetele când îi târau."

Abu Mohamed al-Golani, principalul lider al rebelilor islamiști din Siria, promite recompense pentru informații despre ofițeri de rang înalt din Armată și Securitate implicați în "crime de război". Pentru Occident are un mesaj de pace.

Katie Polglase, Londra: „Preluarea puterii a fost înfăptuită de grupuri cu ideologii diferite. Încă nu știm dacă s-au coordonat și cum. Analiza a peste 100 de înregistrări video ne-a arătat că a fost un asalt multiplu, al unor grupuri care au venit spre Damasc din diferite direcții. Întrebarea care se pune acum este dacă aceste grupuri pot colabora, dacă se pot înțelege?"

Între timp, zeci de mii de sirieni fugiți din cauza represiunii au început să se întoarcă acasă, convinși că vin vremuri mai bune pentru țara lor.

Hassan Fayoumi, repatriat sirian:„Când am plecat (în 2014), regimul mi-a confiscat casa, a furat toate lucrurile, ne-a luat pământul și nu ne-a lăsat nimic. Am fugit, mulțumită lui Dumnezeu, cu credința și demnitatea noastră. Slavă Domnului, ne-am pregătit și ne-am întors în glorie și cu o bucurie pe care nu o putem exprima."

Pentru mulți însă, "acasă" înseamnă ruine. O echipă CNN a filmat în Daraya - o suburbie a Damascului. Acolo a început răscoala anti-Assad în 2011.

Jomana Karadsheh, corespondentă CNN: „Regimul a folosit unele dintre cele mai îngrozitoare tactici în Daraya. A asediat, a bombardat și a înfometat populația civilă, forțând locuitorii din Daraya să se predea, iar distrugerile pe care le vedeți aici sunt greu de imaginat. Ei spun că sacrificiul lor și tot ceea ce au îndurat merită, pentru că acum, în sfârșit, au șansa de a transmite copiilor lor o Sirie diferită, nouă și liberă."

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat: