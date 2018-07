Noii campioni mondiali prezintă trofeul la Paris. Sute de mii de oameni sunt pe stradă

S-au adunat şi duminică seară ca să sărbătorească victoria, iar acum au ieşit să-şi aplaude eroii care le-au adus cupa. Naţionala Franţei, în frunte cu Mbappe, Griezman şi Pogba, este noua campioană mondială. Fotbaliştii lui Didier Dechamps vor primi Legiunea de Onoare, cea mai înaltă distincţie a ţării lor, şi vor intra în istorie cu titlul câştigat.

Sute de mii de oameni au ieşit pe străzi pentru a-i saluta pe Pogba, Mbappe şi Griezmann, eroii finalei pentru Franta. După defilarea pe bulevardul Champs Elysees, jucătorii lui Didier Deschamps vor merge la Palatul Elysee, unde preşedintele Emmanuel Macron oferă o recepţie în onoarea lor.

Franța a devenit noua campioana mondială la fotbal. A învins duminică seară Croaţia cu 4-2 într-o finală palpitantă, la Moscova. După ce întreg campionatul mondial s-a desfăşurat pe o vreme senină, o ploaie densă s-a dezlănţuit la începutul festivităţii de premiere.

Pentru o bună bucată de timp, Vladimir Putin a fost singurul oficial protejat de umbrelă, în timp ce preşedinţii Franţei şi Croaţiei, care urcaseră pe podium ţinându-se de mână, au fost udaţi până la piele.

Dar Emmanuel Macron era atât de fericit încât nu a fost deranjat de ploaie. I-a îmbrăţişat îndelung atât pe campioni, cât şi pe fotbaliştii echipei adverse. Udă leoarcă şi extrem de emoţionată, preşedinta Croaţiei şi-a felicitat şi ea jucătorii şi i-a şters lacrimile celui mai bun jucător al turneului, Luka Modric.

We can safely say that President Macron is a bit happy. Good for him for busting through stuffy protocol!#WorldCup pic.twitter.com/AbKVNQqdba