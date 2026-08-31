Oana Ţoiu a spus că ţara noastră este rezilientă în actualul context de securitate, scrie Agerpres.

„Această instabilitate în relaţiile internaţionale, nu a României, dar în jurul nostru şi cu efecte directe şi asupra noastră, nu este temporară şi lecţia pe care noi am învăţat-o în ultimul an (...), o lecţie care va ghida procesul strategic în discuţiile acestor zile, este că în faţa acestor furtuni miza nu este să ne adăpostim, ci să înaintăm. Pentru că România, în faţa celor mai mare provocări la care a făcut faţă, de la Revoluţie încoace, a reuşit să răspundă nu doar defensiv, ci asertiv, asigurându-se că agenda proprie este prezentată, tratată şi negociată ca prioritate în toate formatele din care facem parte”, a declarat ministrul interimar de Externe.

Ţoiu a susţinut, în discursul său, că nu este nevoie ca ţara noastră să aleagă între relaţia cu SUA şi cea cu Uniunea Europeană.

„Miza este ca această alegere să nu fie necesară. (...) Cea mai importantă relaţie economică din lume este între SUA şi Uniunea Europeană”, a arătat ea.

Relaţia dintre SUA şi UE, esenţială pentru România

Oana Ţoiu a remarcat şi relaţiile UE cu ţări terţe, menţionând Mercosur, care a fost pentru ţara noastră „un pariu bun pentru ca România şi Uniunea Europeană să aibă legături mai puternice în lume”.

Totodată, a menţionat că în România peste 70% din schimburile comerciale sunt din piaţa unică.

„Care este argumentul practic pentru cei care susţin că ar trebui să slăbim această piaţă unică prin reguli care să ne separe şi care să fragmenteze şi să divizeze piaţa. E improbabil ca cifrele sau argumentele să poată susţine asta”, a adăugat Ţoiu.

Ministrul s-a referit şi la procesul de aderare a ţării noastre la OCDE, un obiectiv principal al diplomaţiei române anul acesta.

„Suntem în acest moment pe primul loc. Între toate statele care sunt în proces de aderare, România este ţara care a reuşit să evolueze cel mai mult, cel mai repede. (...) România a finalizat din perspectivă tehnică tot procesul reformelor care ne face să facem parte din acest club al economiilor dezvoltate”, a afirmat Ţ