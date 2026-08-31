Se plătește taxa de permis auto atunci când ai nevoie de emiterea sau reînnoirea carnetului de conducere. Reînnoirea permisului se face când ți-ai schimbat numele, ți l-ai pierdut, ți-a fost furat, s-a deteriorat sau ai nevoie de un duplicat.

Astfel, noile tarife vor fi:

Permis de conducere – 139 de lei

Certificat de înmatriculare – 76 de lei

Autorizație de circulație provizorie – 25 de lei

Plățile pot fi efectuate inclusiv prin terminalele SelfPay sau prin platforma Ghișeul.ro.

DGPCI atrage atenția că plățile efectuate înainte de 15 septembrie nu vor mai putea fi utilizate după intrarea în vigoare a noilor tarife.

Taxa pentru permisul auto are o perioadă de valabilitate de 10 ani începând cu data emiterii. Există și situații în care perioada de valabilitate poate să difere. Mai exact, dacă posesorul permisului solicită reînnoirea acestuia înainte de data de expirare, taxa va trebui achitată din nou, iar noua perioadă de valabilitate va începe în funcție de durata permisului reînnoit.

Totodată, când dai de un permis pentru o categorie diferită (de exemplu ai deja permis auto și vrei permis de camion), taxa se va recalcula și perioada de valabilitate reîncepe odată cu schimbarea.

În prezent, tarifele sunt: