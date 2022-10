Noi detalii despre tragedia din Seul ies la iveală: Din cauza muzicii care bubuia, nu puteai auzi și distinge nimic

Cel puțin 26 de victime erau cetățeni străini, inclusiv britanici, americani și francezi.

Supuse unui tir de întrebări tăioase, autoritățile de la Seul recunosc că nu aveau un plan de intervenție pentru astfel de situații. Poliția locală admite că agenții nu au sesizat la timp mărirea subită a mulțimii strânse pe acele străduțe strâmte. La fața locului erau desfășurați doar 137 de ofițeri.

Anchetatorii sud-coreeni cercetează imaginile înregistrate de peste 50 de camere de supraveghere cu circuit închis, publice şi private, precum şi pe cele postate pe reţelele de socializare. În acest fel speră să poată reconstitui ce s-a întâmplat în busculada încheiată tragic în Seul.

Premierul Han Duck-soo a promis o investigaţie detaliată, care să stabilească dacă există vreun vinovat pentru declanşarea îmbulzelii fatale.

Ken Fallas, martor ocular: "Nu puteai auzi și distinge nimic din cauza muzicii care bubuia, iar ăsta a fost unul dintre factorii care au agravat situația. Nu știa nimeni ce se întâmplă. Chiar și după ce am zărit poliția venind din spatele nostru și împingându-ne în lături, nu ne-am dat seama ce se întâmplă. Nici nu bănuiam ca sunt oameni care se calcă în picioare la 30 de metri în fața noastră. La un moment dat, am auzit pe cineva zicând că mor oameni acolo, dar am luat-o ca pe o glumă. Oamenii încă petreceau".

Zeci de mii de persoane, majoritatea adolescenţi sau tineri până în 30 de ani, costumaţi, s-au strâns sâmbătă seară pe străzile şi aleile strâmte din cartierul popular Itaewon pentru prima petrecere fără restricţii de Halloween după pandemie.

"Ne-am trezit ca sardinele"

Olivia Jacovic, martor ocular: "Am ajuns în stația de metrou Itaewon pe la ora 22:00 și primul semnal de alarmă a fost coada imensă la ieșirea din subteran. De obicei, îți ia două minute să ieși cu liftul în stradă, dar acum ne-a luat 40 de minute. Odată ce am ieșit, ne-am trezit ca sardinele în stradă. Oamenii se ridicau pe vârfuri ca să poată respira".

Haosul s-a declanșat când mai mulți oameni au intrat pe o alee strâmtă şi alunecoasă, deşi aceasta era deja plină.

Will Ripley, corespondent CNN: "Lățimea acestei străduțe este de doi metri. Vă puteți imagina cum e să fii prins aici, în mijlocul a mii de oameni care te împing? E greu să ne închipuim cât de înspăimântător a fost pentru cei striviți ori pentru cei care au alunecat și peste care au căzut alții. Sunt multe întrebări care cer răspunsuri, acum, în Coreea de Sud. De ce s-a permis ca un număr atât de mare de oameni să se înghesuie într-un spațiu atât de mic? S-a luat vreo măsură de controlare a mulțimii?".

Olivia Jacovic, martor ocular: "Te simțeai tu împotriva tuturor celorlalți. Ca să ies de acolo, am dat din coate cât am putut. Nu-mi păsa că mi se sfâșie hainele. Am vânătăi și răni pe brațe".

Președintele Coreei de Sud le-a adus un omagiu victimelor

Identificarea victimelor a fost deja finalizată, iar luni au avut loc primele funeralii.

Cutremurați de amploarea tragediei, locuitorii Seulului depun crizanteme albe şi lumânări la un mic altar improvizat la ieşirea din staţia de metrou Itaewon.

Luni, a mers acolo si președintele sud-coreean. Tragedia survine în contextul în care cartierul Itaewon începea să îşi revină după mai mult de doi ani de restricţii legate de COVID-19.

