Tragedie în Coreea de Sud. Bilanțul victimelor a ajuns la 151 de morți și peste 80 de răniți

Cetăţeni din Iran, Uzbekistan, China şi Norvegia se numără printre cei care şi-au pierdut viaţa, potrivit agenţiei de presă Yonhap, citată de Agerpres.

Numărul răniţilor nu este cert, ministerul de interne afirmând că sunt aproximativ 150, iar pompierii 82.

Deocamdată nu se știe exact motivul pentru care tinerii au intrat în panică și s-au călcat în picioare.

"În centrul Seulului a avut loc o tragedie şi un dezastru care nu ar fi trebuit să se întâmple", a spus președintele Coreei de Sud într-o alocuţiune televizată. Guvernul "va investiga cu rigurozitate cauza tragediei pentru a se asigura că un astfel de accident nu se va mai întâmpla în viitor", a promis el.

Nenorocirea din Coreea de Sud s-a întâmplat la un eveniment cu mii de participanți, organizat cu ocazia sărbătorii de Halloween.

Cele mai multe victime erau tineri care aveau în jur de 20 de ani.

Oficialii dau vina pe o busculadă care s-a produs pe o alee îngustă, dar ancheta este abia la început. După ce a convocat o reuniune de urgență, președintele sud-coreean a cerut înființarea unui grup operativ care să trateze răniții.

Era primul eveniment de Halloween organizat în Seul de când au fost ridicate toate restricțiile anti-Covid.

Liderii lumii au transmis mesaje de condoleanțe Coreei de Sud după tragedie.

Preşedintele Coreei de Sud a declarat o perioadă de doliu naţional, potrivit agenţiei de ştiri Yonhap.

Accidentul s-a produs sâmbătă în jurul orei 22:00 (13:00 GMT) în apropierea Hotelului Hamilton, situat pe un bulevard principal înconjurat de alei înguste, în pantă.

Tragedia din capitala coreeană a generat numeroase reacţii pe plan internaţional.

Preşedintele american Joe Biden a transmis cele mai profunde condoleanţe, calificând drept tragic incidentul.

"Jill şi cu mine transmitem cele mai profunde condoleanţe familiilor care şi-au pierdut pe cei dragi în Seul. Ne întristăm alături de poporul Republicii Coreea şi le transmitem cele mai bune urări pentru o recuperare rapidă tuturor celor care au fost răniţi", potrivit dpa.

"Alianţa dintre ţările noastre nu a fost niciodată mai vibrantă sau mai vitală, iar legăturile dintre oamenii noştri sunt mai puternice ca niciodată. Statele Unite sunt alături de Republica Coreea în această perioadă tragică", a subliniat preşedintele american.

