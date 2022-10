Mărturia devastatoare a unei mame care și-a pierdut fiica în timpul tragediei din Seul. Iubitul tinerei i-a anunțat decesul

Femeia a spus că fiica ei de 19 ani a participat la festivitățile de Halloween alături de iubitul ei. Băiatul a sunat-o la miezul nopții să o anunțe că fiica ei a murit, scrie insider.com.

În total, 153 de persoane au murit sâmbătă seară, iar alte 82 au fost rănite.

WARNING: GRAPHIC CONTENT – A stampede in South Korea killed at least 149 people and injured another 150 when a crowd celebrating Halloween crammed into an alley in the Itaewon area of Seoul https://t.co/ZBB3cKgZYx pic.twitter.com/bSA9SJBmck