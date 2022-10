Mesajul transmis de Klaus Iohannis în urma tragediei din Seul. Peste 150 de persoane au murit la o petrecere de Halloween

Mii de persoane participau la eveniment și, la un moment dat, s-a produs o busculadă pe o alee îngustă, iar oamenii s-au calcat în picioare, într-un haos de nedescris.

Președintele țării a anunțat doliu național și a cerut de urgență o anchetă.

Era puțin după ora locală 22.00 când s-a produs nenorocirea într-un faimos cartier din Seul. Circa 100.000 de oameni s-au adunat acolo de Halloween. Era primul evenment de amploare organizat în Seul de când au fost ridicate toate restricțiile anti-Covid.

Busculada s-a produs pe o alee îngustă. Iar potrivit presei coreene, totul ar fi pornit de la zvon cum că o vedetă locală s-ar afla la un bar din apropiere. Câțiva ar fi încercat să ajungă acolo. Dar când cei din capătul străzii, aflate în pantă, s-au împiedicat, au căzut și i-au doborât și pe ceilalți, ca într-un joc de domino.

Ca să scape cu viață, câțiva tineri au încercat să se cațere pe zidurile din margine, dar au fost pur și simplu striviți de mulțime.

Tânăr: „Am văzut oamenii mergând în partea stângă și apoi am văzut câțiva încercând să ajungă pe partea opusă. Iar cei din mijloc au rămas blocați. Nu mai puteau nici să vorbească, de fapt nu mai puteau nici să respire”.

Ce mai mulți erau tineri, cu vârste în jur de 20 de ani. Printre ei și 20 de cetățeni străini.

Will Ripley, corespondent CNN: Știm că sunt oameni care sosesc aici cu avionul din toată regiunea și sărbătoresc Halloween-ul, toate hotelurile din zonă sunt pline, iar pe rețelele de socializare pe parcursul nopții au fost postate imagini cu oameni costumați înghesuindu-se pe străzi încât abia se mai puteau mișca.

Pe tot parcrusul zilei, autoritățile au continuat identificarea victimelor, în timp ce rudele și prietenii îi căutau pe cei dragi...

Dar veștile erau tot mai cumplite...

Yoon Suk Yeol, președintele Coreei de Sud: „A fost o tragedie și un dezastru care nu ar fi trebuit să se întâmple aseară în mijlocul Seulului. Ca președinte care este responsabil pentru viața și siguranța oamenilor, mi-e inima îndurerată și îmi este greu să-mi controlez tristețea”.

Președintele Coreei de Sud a anunțat o perioadă de doliu național și a cerut urgent o anchetă. Lideri din întreaga lume, printre care și președintele Klaus Iohannis, au transmis mesaje de condoleanțe.

„România este solidară cu Coreea de Sud și cu oamenii afectați de pierderea tragică de vieți omenești din Seul. Transmit condoleanțe familiilor victimelor și le doresc însănătoșire grabnică tuturor celor care au fost răniți”, a scris președintele pe contul său de Twitter.

