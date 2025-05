New York Times a obținut patru premii Pulitzer. Washington Post și WSJ se află și ele printre câștigătoare

Marile publicații americane The New York Times, The Washington Post și The Wall Street Journal se numără printre câștigătorii prestigioaselor premii Pulitzer din acest an.

Cea de-a 109-a ediție a premiilor Pulitzer a adus în prim-plan unele dintre cele mai importante redacții americane, recompensând excelența în jurnalism, fotografie și literatură. The New York Times a obținut patru distincții, confirmându-și statutul de lider în presa internațională.

În același timp, The Washington Post, The Wall Street Journal și Reuters s-au remarcat prin materiale de impact despre politică, criză sanitară și evenimente internaționale.

Premiile, acordate de juriul de la Columbia University, celebrează anual contribuțiile remarcabile în mass-media și literatura americană.

Reportajele curajoase și contribuțiile remarcabile, premiate la Pulitzer 2024

Printre cei mai premiați la ediția din acest an s-a aflat The New York Times, care a câștigat nu mai puțin de patru distincții.

Echipa internațională a fost onorată pentru reportajele sale documentate cu rigurozitate din Sudan, surprinzând complexitatea și brutalitatea conflictului civil.

La nivel local, jurnaliștii publicației au fost recunoscuți pentru anchetele care au scos la lumină criza provocată de consumul de droguri în comunitățile afro-americane din Baltimore și Maryland.

Premiul pentru reportaj explicativ a fost acordat tot publicației The New York Times, pentru o analiză detaliată a operațiunilor militare desfășurate de Statele Unite în Afghanistan, o investigație cu profunzime istorică și relevanță geopolitică. În plus, fotograful Doug Mills a fost recompensat la categoria „Fotografie” pentru o serie de imagini dramatice de la tentativa de asasinat asupra președintelui american Donald Trump.

Printre fotografiile premiate se află și un cadru excepțional în care este surprins un glonț în zbor, un moment rar, capturat cu precizie uluitoare.

La rândul său, The Washington Post a fost distins cu premiul pentru știri de ultimă oră (Breaking News Reporting), pentru modul rapid și profesionist în care a acoperit tentativa de asasinat asupra președintelui Trump.

În ciuda controverselor interne, inclusiv a plecării caricaturistei Ann Telnaes, publicația și-a menținut poziția de lider în presa americană.

Ann Telnaes, cunoscută pentru stilul său incisiv, a primit premiul la categoria „Reportaj Ilustrat și Comentariu”. Premiul vine în contextul în care artista a părăsit redacția The Washington Post în urma unei dispute legate de cenzurarea unei caricaturi critice la adresa lui Trump. Telnaes a colaborat cu publicația timp de 17 ani, fiind una dintre cele mai respectate voci din caricatura politică americană.

The Wall Street Journal a fost premiată pentru o serie de materiale analitice care au documentat ascensiunea rapidă a lui Elon Musk pe scena politică americană, relevând conexiunile sale strategice și influența crescândă în sfera deciziilor naționale.

Totodată, agenția britanică Reuters a fost recompensată pentru jurnalism de investigație, datorită unei serii de materiale dedicate crizei opioidelor și impactului devastator al fentanilului, un analgezic responsabil de zeci de mii de decese în SUA și în lume.

Pe partea literară, romanul James, semnat de Percival Everett, a câștigat premiul pentru Ficțiune. Cartea este o reinterpretare modernă și incisivă a clasicului Aventurile lui Huckleberry Finn, abordând teme precum identitatea, rasismul și libertatea.

La categoria Non-Ficțiune, premiul a fost acordat istoricului Benjamin Nathans pentru volumul To the Success of Our Hopeless Cause, o cronică detaliată a mișcărilor disidente din Rusia începând cu anii 1960, un demers editorial amplu și documentat care aduce o perspectivă valoroasă asupra luptei pentru libertate în regimuri autoritare.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat: