Politolog: ”PSD și PNL au trădat. Alegătorii lui Simion s-au păcălit, iar România se află într-un pericol mortal”

România este pe cale să întoarcă spatele lumii civilizate, iar reacțiile imediate ale investitorilor reprezintă cel mai clar semnal că țara noastră se află în pragul unei crize din care nu își va mai reveni vreodată, consideră politologul Cristian Pîrvulescu, în comentariile sale privind rezultatele din primul tur al alegerilor prezidențiale.

Andreea Esca: Ce mesaj transmite România prin acest vot?

Cristian Pîrvulescu: Că România se află pe marginea prăpastiei, dar nu numai noi, ci și Europa, pentru că acest vot are o semnificație importantă pentru Europa și pentru NATO.

Declarațiile din ultimele zile ale lui Simion- referitoare, de pildă, la lipsa unui pericol real din partea Rusiei- arată că schimbările pot să fie foarte importante. Schimbări de echilibru în Uniunea Europeană, dacă va ajunge în Consiliul European, spre exemplu; chiar dacă relația cu UDMR nu e bună, va ajunge să se înțeleagă cu Viktor Orban, cu Fico, probabil se va schimba și poziția doamnei Meloni – echilibrele la Bruxelles se vor schimba și nu în sensul unei europenizări, ci din contră. Iar în NATO, opoziție atât de fățișă anti-ucraineană nici nu cred că mai există, nici Ungaria și nici Slovacia nu o exprimă atât de clar.

Sunt două ipoteze. Sau Simion își va modera discursul odată ce devine președinte și vom intra într-o fază să zicem ”maghiară”, ”orbanistă”, sau vom ajunge la o criză de sistem foarte gravă.

Andreea Esca: Cum am ajuns aici?

Cristian Pîrvulescu: De ce am ajuns aici? Pentru că Simion și-a făcut o campanie doar pe tema alegerilor anulate- ”turul 2 înapoi”- pe câtă vreme ceilalți s-au confruntat între ei, lupte fratricide, imaginea pe care au dat-o publicului larg a fost ca în 2000, doar pro-democrați care nu au nicio viziune comună. O vedem și astăzi, când continuă să nu sprijine candidatul pro-european.

Andreea Esca: L-am văzut adineaori pe Ciolacu spunând ”să voteze fiecare cum vrea”, pe Lasconi spunând să votăm cu Brad Pitt, Băsescu care vorbește în continuarea despre supărarea cu Crin Antonescu. Cât este despre orgolii și cât este despre binele unei țări?

Pîrvulescu: Două partide care au 80% din primari au adus 15% din voturi. Este ridicol. Ambele au trădat

Cristian Pîrvulescu: Foarte mult despre orgolii și foarte puțin despre interesul național. Vă dați seama că, dacă interesul național al României este să avem un președinte pro-european, ceea ce a făcut PSD este inadmisibil. Aștept ca PNL să fie mai clar decât a fost Crin Antonescu, care a indicat un vot pro-european, dar s-a temut să rostească numele Nicușor Dan. Eu cred că este obligatoriu ca toate partidele să facă ce au făcut USR sau UDMR. Este obligatoriu să-și anunțe susținerea pentru un candidat, nu să lase electoratul într-o asemenea situație. Invitația PSD este să se voteze Simion.

Două partide care au 80% dintre primari au adus 15% din voturi. Este ridicol ce s-a întâmplat. Ambele partide au trădat, în mod clar.

Un guvern pe care președintele Nicușor Dan l-ar crea cu USR nu ar da foarte mult spațiu de manevră PSD-ului. Ăsta este motivul pentru care sunt extrem de reticenți, deși ne anunță că nu vor forma guvern nici cu AUR, câtă vreme Ciolacu rămâne președinte. Dar cât mai rămâne președinte Ciolacu?

Andreea Esca: Simion ne spune că vrea să-l aibă premier pe Călin Georgescu. Este posibil?

Cristian Pîrvulescu: Sigur, cu condiția ca Parlamentul să-l voteze. Iar Parlamentul trebuie să țină cont de faptul că Georgescu este în anchetă în momentul de față, este bănuit de foarte multe infracțiuni. Din punct de vedere etic, nu este recomandat în niciun fel să fie susținut, dar parcă putem ști ce se poate întâmpla?

Andreea Esca: Dacă am face niște calcule matematice, ce șanse are Nicușor Dan și ce șanse are George Simion?

Cristian Pîrvulescu: Diferența dintre 20 și 40 ne spune foarte clar. Simion are prima șansă, are rezervă. Totuși, astăzi, prim-vicepreședintele AUR, Lulea, a indicat că nu are nevoie de sprijin din partea lui Victor Ponta. Victor Ponta era făcător de legi, nu mai este în această situație. Ar fi penibil după ce i se spune trădător să mai susțină AUR, deci vom avea același sfat ca la PSD, va lăsa liberi alegătorii partidului, ceea ce înseamnă că vor vota toți cu Simion, dar nu va fi exact aceeași situație. Depinde foarte mult de capacitatea lui Dan de a convinge un electorat care nu a ieșit încă la vot.

Andreea Esca: Cum ar putea să facă asta?

Cristian Pîrvulescu: Să se îndrepte în special către electoratul urban și către o anumită parte a clasei mijlocii, care nu s-a mișcat duminică, nu a estimat pericolul. Dar cred că are în mod clar nevoie de purtător secundar de imagine, pentru că domnia sa nu poate singur să ducă tot acest efort. Este nevoie de oameni care să-l susțină, care să se adreseze electoratelor specifice, ca să scoată oamenii din această situație care este, într-adevăr, fără precedent. România riscă să întoarcă spatele Occidentului.

Pîrvulescu: Alegătorii lui George Simion, ”din nefericire s-au păcălit”

Andreea Esca: Și să ajungem unde?

Cristian Pîrvulescu: Avem două variante cu Simion – sau o variantă ”orbanistă”, sau o criză de sistem. Ne-a anunțat ieri că schimbă judecătorii Curții Constituționale, că-l pune pe Georgescu prim-ministru, toate aceste lucruri înseamnă că vom intra într-o criză de sistem. Înseamnă că vom schimba regimul politic din România.

Andreea Esca: Și ce înseamnă asta pentru omul de rând?

Cristian Pîrvulescu: Înseamnă că intrăm într-o criză din care nu mai ieșim. Picăm într-o prăpastie care este din ce în ce mai lungă, nici măcar nu mai avem să ne agățăm de ceva.

Andreea Esca: Da, dar ei tocmai de asta l-au votat, sperând că-i va scoate din prăpastie.

Cristian Pîrvulescu: S-au păcălit. Din nefericire, s-au păcălit. Bursele ne-o arată.

Andreea Esca: Când o să-și dea seama că s-au păcălit?

Cristian Pîrvulescu: Nu știu, alegătorii lui Donald Trump nu și-au dat seama nici acum, deși și acolo bursele s-au prăbușit și Donald Trump a fost obligat să facă niște pași înapoi. Va dura ceva timp. Noi avem însă un alt sistem politic decât America, președintele nu e atât de puternic. Dacă instituțiile vor să reziste, dacă partidele vor să reziste, pot să reziste de acea parte a societății care este dispusă să facă lucrul acesta. Suntem, într-adevăr, într-un pericol mortal, dar asta nu înseamnă că Nicușor Dan n-ar putea să întoarcă situația.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat: