Sistemul de conducte de combustibil al NATO (NATO Pipeline System - NPS) este o rețea de conducte subterane de combustibil care datează din perioada Războiului Rece și care poate fi utilizată în cazul unui conflict militar, potrivit Agerpres.

State precum Polonia și România susțin de mult timp că ar trebui să aibă acces la sistemul de conducte NATO care aprovizionează forțele occidentale în caz de război și care, în prezent, se oprește în Germania.

Potrivit unor surse din apropierea acestui dosar, se așteaptă ca decizia de prelungire spre est a acestor conducte să fie anunțată miercuri, la summitul NATO de la Ankara, după ce s-a ajuns la un consens, după mai mulți ani de deliberări. Conductele conectează baze militare, ajutând la livrarea de combustibil în situații de criză.

Rețeaua de conducte din perioada Războiului Rece ar urma să fie extinsă spre estul Europei

Inițiativa reflectă îngrijorările că aceste conducte, concentrate în Europa de Vest, ar putea fi insuficiente pentru a susține operațiuni la scară largă în apropierea granițelor Rusiei. Majoritatea țărilor NATO de pe flancul estic se bazează pe infrastructura rutieră sau feroviară, care este mai vulnerabilă la blocaje și atacuri.

Extinderea sistemului de conducte de combustibil urmează să devină cea mai mare investiție realizată vreodată de Organizația Tratatului Atlanticului de Nord, cu un preț care ar putea ajunge la 30 de miliarde de dolari pe parcursul a două decenii, a declarat una dintre sursele citate de Bloomberg.

Detaliile tehnice ale proiectului, inclusiv structura de finanțare și ordinea extinderii, urmează să fie stabilite în următoarele săptămâni, au precizat sursele. Acestea au mai spus că NATO ar urma să furnizeze cea mai mare parte a finanțării, țările estice acoperind restul costurilor, iar detaliile sunt încă în curs de negociere. Polonia, țările baltice, România, Bulgaria și Turcia vor fi principalii beneficiari ai proiectului.

Proiectul ar putea deveni cea mai mare investiție din istoria NATO

NATO analizează de mai mulți ani o extindere spre est a așa-numitului Sistem de Conducte din Europa Centrală, dar amploarea proiectului i-a făcut pe mulți aliați să se teamă că este nesustenabil. Proiectul are ca scop îmbunătățirea capacității alianței de a furniza combustibil aeronavelor, vehiculelor și instalațiilor militare. Proiectul a devenit și mai important după ce Rusia a lansat invazia sa la scară largă în Ucraina, în 2022.