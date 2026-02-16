Până acum, oamenii de știință nu erau siguri dacă copiii persoanelor expuse la radiații ar putea moșteni deteriorările genetice ale părinților lor, relatează Daily Mail.

Însă cercetătorii de la Universitatea din Bonn au arătat că fiii și fiicele angajaților implicați în curățarea centralei au un număr crescut de mutații în ADN-ul lor.

În loc să caute toate mutațiile noi din ADN, cercetătorii au analizat așa-numitele „mutații de novo grupate”, adică modificări genetice noi, apărute pentru prima dată într-o familie și care nu sunt prezente în ADN-ul părinților.

Cercetătorii au secvențiat genomurile a 130 de copii ai muncitorilor de la Cernobîl, 110 copii ai operatorilor militari germani de radar expuși la radiații dispersate și 1.275 de persoane fără expunere cunoscută.

În medie, copiii ai căror părinți au participat la curățarea Cernobîlului aveau în medie 2,65 astfel de mutații, în timp ce copiii operatorilor radar aveau 1,48.

Prin comparație, copiii ai căror părinți nu fuseseră expuși aveau doar 0,88 de astfel de mutații.

Important este că studiul a arătat și o asociere directă între intensitatea expunerii părinților la radiații și numărul de mutații observate la copii.

Cercetătorii avertizează că aceste cifre ar putea fi ușor supraestimate din cauza dimensiunii relativ reduse a eșantionului, însă diferența a rămas semnificativă chiar și după ce s-a ținut cont de acest factor.

În lucrarea lor, publicată în revista Scientific Reports, autorii scriu: „Am constatat o creștere semnificativă a numărului de „mutații de novo grupate” la descendenții părinților iradiați și o posibilă asociere între estimările dozei și numărul de „mutații de novo grupate” la copiii respectivi. Studiul este primul care oferă dovezi privind existența unui efect transgenerațional al expunerii paterne prelungite la doze mici de radiații ionizante asupra genomului uman.”

Părinții fuseseră fie locuitori ai orașului Prîpeat la momentul accidentului, fie angajați ca „lichidatori”, însărcinați cu paza sau curățarea zonei afectate.

Când corpurile lor au fost expuse la radiații ionizante provenite de la reactorul nuclear, oamenii de știință cred că s-au generat specii reactive de oxigen.

Acestea sunt molecule instabile, foarte reactive, care conțin oxigen și care pot distruge lanțurile de ADN.

Speciile reactive de oxigen au deteriorat ADN-ul din spermatozoizii aflați în dezvoltare, lăsând în urmă grupuri de mutații.

Când aceste persoane au avut ulterior copii, mutațiile au fost transmise și au devenit parte din codul genetic al urmașilor.

Din fericire, cercetătorii au constatat că riscul de boală cauzat de aceste mutații este extrem de scăzut.

Pentru comparație, studiile au arătat și că tații mai în vârstă transmit un număr mai mare de mutații copiilor lor.

Cercetătorii au descoperit că vârsta tatălui la momentul concepției reprezenta un risc mai mare pentru apariția bolilor la copii decât expunerea la radiații.

Acest lucru se poate datora și faptului că părinții incluși în acest studiu au fost expuși la niveluri relativ scăzute de radiații ionizante.



