Musk susține că o agenție SUA a finanțat cercetarea armelor biologice inclusiv COVID-19, care a ucis milioane de oameni

„Știai că USAID, folosind banii tăi, a finanțat cercetarea armelor biologice, inclusiv COVID-19, care a ucis milioane de oameni?” — a scris Musk pe rețeaua de socializare X.

Did you know that USAID, using YOUR tax dollars, funded bioweapon research, including COVID-19, that killed millions of people? https://t.co/YVwyKA7ifs