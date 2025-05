Motivul pentru care un bărbat a fost interzis de un mare lanț de magazine. Nu mai are voie să intre în niciunul. VIDEO

Patrick Verry, în vârstă de 33 de ani, a fost surprins în timp ce băga sticle de băuturi reci într-o pungă de plastic, dar acesta a fost doar unul dintre cele șase furturi comise în sucursala Greggs de pe Wood Green High Road, în nordul Londrei, relatează metro.co.uk.

Imagini surprinse de o cameră a poliției îl arată pe Verry în timp ce este prins în flagrant de către ofițeri, care îl doboară la pământ în fața magazinului, în timp ce încerca să fugă.

Man robbed everything from the Greggs on Deptford high street pic.twitter.com/KwVd7gCaKk