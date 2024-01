Moscova şi Kievul au efectuat cel mai mare schimb de prizonieri. Sute de civili și de militari au fost eliberați

Acesta este primul schimb de prizonieri de război din vară, după ce Kievul a acuzat Moscova de blocarea unor negocieri în acest sens, informează AFP, citată de News.ro.

”În urma unui proces de negociere complex, 248 de militari ruşi au fost repatriaţi din teritoriul controlat de regimul de la Kiev”, a anunțat, într-un comunicat postat pe Telegram, Ministerul rus al Apărării.

Video is of returning Russians. pic.twitter.com/a9cyrWYSiB

La rândul său, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a spus: ”Peste 200 dintre militarii şi civilii noştri au revenit din captivitatea ruşilor”.

Potrivit comisarului ucrainean însărcinat cu drepturile omului Dmitro Lubineţ, 230 de militari ucraineni au fost eliberaţi în cadrul acestui al ”49-lea schimb” de prizonieri între Kiev şi Moscova de la îndceputul invaziei ruse, la 24 februarie 2022.

Five months after the last exchange of war prisoners, a new swap of over 200 has taken place.

Members of the Army, Navy, National Guard + Border Guards were released.

More Defenders of #Mariupol & #Azovstal are among those freed.

The #UAE helped negotiate the exchange. pic.twitter.com/RTJELWnms4