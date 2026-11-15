Operaţiunea s-a încheiat cu salvarea a patru suspecţi şi recuperarea a 146 de kilograme de droguri, în timp ce restul încărcăturii a fost scufundată intenţionat de echipaj, au anunţat duminică autorităţile de la Paris, citate de AFP și preluate de Agerpres.

Incidentul a avut loc în momentul în care o fregată a marinei franceze s-a apropiat de nava suspectă, care nu arbora niciun pavilion. La vederea forţelor de ordine, trei dintre persoanele de la bord s-au aruncat în apele oceanului.

Intervenţia a fost rapidă, însă traficanţii au reuşit o manevră disperată. „Echipa de control a reuşit să urce pe punte şi să îl scoată pe al patrulea membru care a avut timp să scufunde nava, care s-a scufundat în mai puţin de trei minute”, au precizat, într-un comunicat comun, Ministerul francez al Apărării şi prefectura din Martinica (Antilele Franceze).

Cei patru indivizi au fost recuperaţi din apă, iar echipele de intervenţie au reuşit să salveze pachete „cu o greutate totală de 146 kg” de cocaină. Din păcate, „restul mărfii, câteva tone, s-a scufundat împreună cu semi-submersibilul”, o „ambarcaţiune artizanală sau semi-artizanală concepută pentru a naviga la nivelul apei”, conform sursei oficiale.

Autorităţile au calificat această misiune ca fiind „fără precedent” pentru marina franceză. Operaţiunea a fost desfăşurată în strictă conformitate cu Convenţia ONU privind dreptul mării, beneficiind de sprijinul unui elicopter îmbarcat pe fregată şi al unui avion american de patrulare maritimă. Întreaga acţiune s-a aflat sub controlul operaţional al agenţiei interministeriale americane pentru combaterea traficului de droguri.