Momentul în care zece deținuți condamnați pentru crimă au evadat dintr-o închisoare din News Orleans. VIDEO

Trei dintre fugari au fost capturați, trei angajați ai închisorii au fost suspendați, iar alți șapte deținuți sunt în continuare căutați, relatează thesun.co.uk.

Poliția a descoperit lipsa deținuților în timpul apelului de dimineață, la ora 08:30, vineri.

Potrivit Biroului Șerifului Parohiei Orleans, bărbații au evadat printr-o gaură din peretele celulei aflată în spatele toaletei. Imaginile difuzate de autorități arată scena evadării.

????Ten inmates, some facing murder charges, #escaped from a New Orleans jail by dismantling a toilet and breaking through a wall. One has been recaptured. Officials suspect staff involvement. Authorities warn the remaining fugitives are armed and dangerous.-BBC pic.twitter.com/0YXVC3cZ0y