Momentul în care un bărbat a provocat un incendiu în zona de check-in a aeroportului Malpensa din Milano. VIDEO

20-08-2025 | 20:54
Incendiu aeroport Milano
X/ Antonello Perillo

Aeroportul Malpensa din Milano, unul dintre cele mai aglomerate, a fost parțial evacuat miercuri, după ce un bărbat a dat foc zonei de check-in, relatează BBC.

Claudia Alionescu

Bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore.

Imaginile video postate pe rețelele sociale arată scene haotice în interiorul Terminalului 1 al aeroportului Malpensa din Milano, în timp ce un incendiu izbucnește la unul dintre birouri, iar un bărbat atacă ecranele digitale înainte de a fi reținut.

Individul a fost arestat, iar situația este sub control, potrivit Asociației Aeroporturilor din Lombardia.

Cu toate acestea, asociația a avertizat că sunt posibile întârzieri și anulări ale zborurilor din acest important nod turistic.

Până în prezent, nu au fost raportate victime, potrivit ziarului italian Corriere della Sera. Incidentul s-a produs în jurul orei 11:00, ora locală (12:00, ora României), potrivit ziarului.

Serviciile de urgență au fost alertate după ce a fost semnalat un „bărbat agitat” în terminal.

Un videoclip de două minute al incidentului, postat pe rețelele sociale, arată un incendiu la un ghișeu de check-in, în timp ce pasagerii fug din zonă.

Un bărbat pare apoi să folosească un ciocan pentru a lovi un perete cu ecrane de afișaj și un panou publicitar mare din apropierea focului, înainte ca un alt bărbat să se apropie de el strigând „Culcă-te la pământ!”.

Acesta îl lovește apoi în cap cu un extinctor. Alți oameni îl înconjoară pe suspect, care este imobilizat la pământ.

Este chemată poliția, iar unul dintre agenți aruncă ceea ce pare a fi un ciocan.

Potrivit presei italiene, autorul incidentului ar fi un tânăr originar din Mali, care avea permis de rezidență în Italia. Nu este încă clar care a fost motivația gestului său.

Imaginile de la aeroport arată cozi imense de pasageri care așteaptă în fața terminalului, în timp ce fumul umple aerul din interior.

Pompierii aeroportului au stins rapid incendiul, dar fumul dens a impus evacuarea zonei din „motive de siguranță”, a declarat un purtător de cuvânt pentru Corriere della Sera, precizând că nu au fost înregistrate „perturbări semnificative ale traficului aerian”.

Sursa: News.ro

Dată publicare: 20-08-2025 20:08

Un ghid care însoţea un grup de turişti la Colosseum a murit miercuri după ce i s-a făcut rău în incinta celebrului monument roman, informează ANSA şi DPA.

