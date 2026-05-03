Momentul în care o româncă fură produse cosmetice dintr-un magazin din Londra. Prejudiciu de 115.000 de euro. VIDEO

O româncă în vârstă de 25 de ani a fost condamnată la închisoare după ce a furat produse cosmetice dintr-un magazin, acumulând un prejudiciu de 100.000 de lire sterline (peste 115.000 euro) pe o perioadă de nouă luni.

Gabriella Stan și complicele ei au fost surprinși de camerele de vedere în timp ce umpleau un sac cu produse de înfrumusețare, fără să plătească, scrie Daily Mail. Imaginile au 41 de secunde și arată cum Gabriella Stan, ajutată de o femeie necunoscută, fură produse Maybelline dintr-un magazin Boots din Londra. În imagini, Stan se uită cu atenție în jur, pentru a se asigura că nu sunt agenți de securitate în apropiere, înainte de a pune produsele în sacul ținut de complicele ei.

„Am verificat dacă este vreun agent de securitate și, când m-am asigurat că nu erau, am continuat să fur”, a declarat ea. Femeia a vizat mai multe magazine din Londra, inclusiv Ealing, Wandsworth, Camden și Kensington, dar și un magazin Boots din Pontypridd, Țara Galilor. În instanță, Gabriella Stan a recunoscut că a furat produse cosmetice în valoare de 100.000 de lire pe o perioadă de nouă luni. Judecătorii au condamnat-o la doi ani de închisoare.

Woman jailed for stealing £116k from Boots stores including Essex as part of gang https://t.co/rNvHP3kvqj — The Gazette (@TheGazette) May 1, 2026

Stan a fost acuzată de 14 furturi, iar judecătorul a ținut cont și de alte 36 de infracțiuni, stabilind un prejudiciu total de 143.220 de lire. Ea nu a acționat doar în Londra, ci a ajuns și în Țara Galilor. Gabriella Stan va executa jumătate din pedeapsa de doi ani înainte de a fi eliberată condiționat. De asemenea, i-a fost interzis să pătrundă în orice magazin Boots din Regatul Unit până pe 28 aprilie 2031.

Sursa: Daily Mail