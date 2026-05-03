Potrivit Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Suceava, maşinile, un Porche şi un BMW, au fost descoperite în urma a trei percheziţii efectuate de poliţişti.

"Cu ocazia punerii în aplicare a celor trei mandate de percheziţie în satul Buneşti au fost identificate şi ridicate sisteme ce conţin înregistrări video, ce urmează a fi analizate conform procedurilor legale. Tot cu această ocazie în satul Buneşti, pe un teren utilizat pentru depozitarea autoturismelor dezmembrate, au fost identificate două autoturisme dezmembrate: un autoturism marca Porsche fără plăcuţe de înmatriculare şi un autoturism marca BMW de culoare neagră, fără plăcuţe de înmatriculare. În urma verificărilor în bazele de date ale Poliţiei Române şi în cele internaţionale, a rezultat că cele două autoturisme figurează cu semnalare de furt implementată de autorităţile din Marea Britanie", au precizat oficialii IPJ Suceava.

Poliţiştii au deschis în acest caz o anchetă penală sub aspectul săvârşirii infracţiunii de "tăinuire".