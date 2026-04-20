Este concluzia la care au ajuns anchetatorii, care au mai stabilit că acesta a avut și un complice, un român în vârstă de 41 de ani, care a stat în spatele întregii operațiuni.

Jaful a fost dat în noaptea de 13 spre 14 aprilie, în jurul orei unu noaptea. Atunci, un individ cu fața acoperită a intrat în sala de jocuri de noroc înarmat cu un cuțit și le-a amenințat pe cele două angajate dinăuntru. Una dintre ele i-a dat 10.000 de lei și individul a fugit.

Polițiștii au aflat că autorul ar fi un tânăr de 26 de ani din Ucraina, însă, în spatele jafului ar sta un bărbat de 41 de ani care locuiește în cartierul în care se afla sala de jocuri.

Acesta ar fi fost foarte supărat pentru că ar fi pierdut 15.000 de lei la aparate și ar fi pus la cale jaful, pentru a-și recupera pierderea. Bărbatul are un cazier bogat și a avut condamnări pentru furturi din autoturisme. Interesant este că banii de la sala de jocuri nu au fost recuperați, iar la audieri ucraineanul a declarat că i-ar fi luat românul, iar românul că i-a luat ucraineanul. Amândoi sunt arestați pentru 30 de zile.