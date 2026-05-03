Pentru fluidizarea circulaţiei, poliţiştii rutieri au instituit puncte de informare în mai multe zone de interes: în municipiul Braşov (zona Dârste, ieşire spre Predeal), în Predeal - la intersecţia DN 1 cu DN73A - şi în staţiunea Râşnov, la intersecţia DN 73 cu DN 73A.

Rute alternative

Autorităţile recomandă şoferilor să utilizeze rute alternative pentru reducerea timpilor de aşteptare, respectiv DN 1A (Braşov - Săcele - Cheia - Ploieşti), DN 73 (Bran - Câmpulung - Piteşti) sau DN 71 (Sinaia - Târgovişte - Bucureşti).

De asemenea, poliţia le solicită conducătorilor auto să evite depăşirile riscante, să manifeste prudenţă în trafic, să păstreze distanţa de siguranţă şi să respecte indicaţiile agenţilor aflaţi în teren, pentru prevenirea incidentelor.

Pentru informaţii actualizate privind starea traficului, şoferii sunt sfătuiţi să consulte datele furnizate de Centrul INFOTRAFIC al Poliţiei Române, pentru date cu privire la zonele aglomerate şi căile de acces alternative.