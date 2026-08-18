Momentul în care o femeie din Berlin sare de la etajul 11 direct în brațele unui pompier, în timpul unui incendiu

Stiri externe
Data publicării:
Data actualizării:
Screenshot 2026 08 18 122852

O femeie a fost nevoită să facă un salt disperat de la etajul 11 al unui bloc din Berlin, Germania, în timp ce apartamentul era cuprins de flăcări. A ajuns direct în brațele unui pompier care încerca să o salveze.

autor
Mihaela Ivăncică

Incendiul a izbucnit într-un bloc de locuințe cu 21 de etaje, în apropierea gării Ostbahnhof. Aproximativ cinci persoane au fost rănite în urma incidentului, scrie People, care citează Associated Press.

Incendiul a izbucnit într-un apartament de la etajul 11 și s-a extins la locuința de deasupra. Cauza incendiului nu este deocamdată cunoscută.

În imaginile distribuite pe rețelele sociale, o femeie poate fi văzută agățată de marginea ferestrei, în timp ce flăcările și fumul negru ieșeau dintr-o încăpere aflată în apropiere.

Câteva momente mai târziu, un pompier a venit în ajutorul ei, însă acesta părea să poată ajunge doar până la o înălțime aflată la aproximativ două etaje sub femeie.

Pe măsură ce flăcările deveneau tot mai puternice, aceasta a încercat să coboare până la etajul inferior, însă fără succes.

În timp ce încerca să-și găsească un punct de sprijin, femeia a părut în cele din urmă să încerce să se poziționeze deasupra platformei aeriene a autospecialei de pompieri. Apoi s-a lăsat să cadă aproximativ două etaje, direct în brațele pompierului.

Ulterior, poliția a anunțat că femeia, a cărei identitate nu a fost făcută publică, a fost prinsă în siguranță și transportată la spital pentru îngrijiri medicale. Ea a suferit răni ușoare.

Peste 100 de persoane, afectate de incendiu

După incident, un purtător de cuvânt al pompierilor a declarat pentru dpa că imobilul a fost evacuat, iar incendiul a fost ținut sub control în mai puțin de trei ore.

Aproximativ 70 de persoane și 130 de pompieri au intervenit la fața locului. De asemenea, a fost folosit un elicopter de salvare pentru transportarea la spital a persoanelor care au avut nevoie de îngrijiri medicale.

În total, 115 persoane au fost afectate de incendiul izbucnit în bloc. 25 de locatari au fost salvați după ce au ieșit prin dispozitivele de evacuare pentru situații de urgență și au ajuns pe scara mecanică a pompierilor, în timp ce 13 persoane au suferit răni ușoare și au primit îngrijiri medicale de urgență.

Drifturi în toiul nopții, surprinse de camere într-un sens giratoriu din Târgoviște. Șoferul avea permisul suspendat

Sursa: People

Etichete: incendiu, berlin,

Articol recomandat de sport.ro
Simona Halep l-a pus la punct pe Nick Kyrgios
Simona Halep l-a pus la punct pe Nick Kyrgios
Citește și...
Știri Actuale
Pompieri din trei județe mobilizați pentru a stinge un incendiu de la o mănăstire din Cluj. Cum ar fi pornit flăcările

Intervenție contracronometru a pompierilor, luni, la prânz, la mănăstirea Cășiel din județul Cluj. Un incendiu violent a mobilizat militari din trei județe.
Stiri externe
Bruxelles-ul a cerut ajutor pentru incendiul de vegetaţie din Belgia. UE a trimis trei elicoptere şi două avioane

Uniunea Europeană a trimis trei elicoptere şi două avioane pentru stingerea incendiilor în Belgia, după ce autorităţile de la Bruxelles au solicitat ajutor.
Stiri externe
Ucraina a atacat un depozit-cheie pentru economia Rusiei. Un incendiu de proporții a cuprins complexul

Forţele ucrainene au lovit azi-noapte cel mai mare depozit al gigantului retailer online Wildberries, un pilon al economiei de consum din Rusia.

Recomandări
Știri Actuale
Transportatorii cer modificarea legislaţiei astfel încât reducerea accizei la motorină să se reflecte în preţul real la pompă

IMM România și FORT cer Parlamentului și Guvernului să intervină urgent pentru ca reducerea accizei la motorină să se reflecte în prețul final.

Știri Actuale
Diana Buzoianu: „Programul Casa Verde Baterii nu se va baza pe principiul primul venit, primul servit”

Ministrul interimar al Mediului, Diana Buzoianu, declară că programul Casa Verde Baterii, al cărui ghid de finanțare a fost supus dezbaterii publice, nu se va baza pe principiul „primul venit, primul servit”.

Stiri Politice
Grindeanu atacă PNL și USR pe tema legii salarizării: „N-au fost în stare să negocieze la Bruxelles. Grilele sunt la secret”

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a criticat pe rețelele sociale modul în care este pregătită noua lege a salarizării, susținând că partidele, sindicatele și angajații nu au văzut proiectul de lege sau grilele de salarizare.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Doctor de bine
Ediția 18 | Vitalitate și sănătate digestivă

30:02

Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 19 August 2026

42:41

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

Alt Text!
Dive Deep
Episodul 5

14:59

Alt Text!
Interviurile stirileprotv.ro
John Malkovich, intervievat de Andreea Esca : "Filmul e artă plastică, teatrul e viu. E complet diferit"

31:12

ALTE ȘTIRI

iBani

(P) Piața fotovoltaică din București în 2026: ce se schimbă pentru proprietarii de case și firme

iBani

(P) Ești antreprenor? Află cum te ajută o campanie de advertoriale să crești vizibilitatea și încrederea brandului tău

Sport

„Poate Dinamo să se lupte la titlu?” Florentin Petre nu a stat pe gânduri: „Este o cursă de durată”

Sport

Coman, zile decisive: arabii anunță ce ar urma să se întâmple cu fostul star al FCSB-ului