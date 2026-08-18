Momentul în care o femeie din Berlin sare de la etajul 11 direct în brațele unui pompier, în timpul unui incendiu

În imaginile distribuite pe rețelele sociale, o femeie poate fi văzută agățată de marginea ferestrei, în timp ce flăcările și fumul negru ieșeau dintr-o încăpere aflată în apropiere.

Incendiul a izbucnit într-un apartament de la etajul 11 și s-a extins la locuința de deasupra. Cauza incendiului nu este deocamdată cunoscută.

Incendiul a izbucnit într-un bloc de locuințe cu 21 de etaje, în apropierea gării Ostbahnhof. Aproximativ cinci persoane au fost rănite în urma incidentului, scrie People, care citează Associated Press.

Câteva momente mai târziu, un pompier a venit în ajutorul ei, însă acesta părea să poată ajunge doar până la o înălțime aflată la aproximativ două etaje sub femeie.

Pe măsură ce flăcările deveneau tot mai puternice, aceasta a încercat să coboare până la etajul inferior, însă fără succes.

În timp ce încerca să-și găsească un punct de sprijin, femeia a părut în cele din urmă să încerce să se poziționeze deasupra platformei aeriene a autospecialei de pompieri. Apoi s-a lăsat să cadă aproximativ două etaje, direct în brațele pompierului.

Ulterior, poliția a anunțat că femeia, a cărei identitate nu a fost făcută publică, a fost prinsă în siguranță și transportată la spital pentru îngrijiri medicale. Ea a suferit răni ușoare.

Peste 100 de persoane, afectate de incendiu

După incident, un purtător de cuvânt al pompierilor a declarat pentru dpa că imobilul a fost evacuat, iar incendiul a fost ținut sub control în mai puțin de trei ore.

Aproximativ 70 de persoane și 130 de pompieri au intervenit la fața locului. De asemenea, a fost folosit un elicopter de salvare pentru transportarea la spital a persoanelor care au avut nevoie de îngrijiri medicale.

În total, 115 persoane au fost afectate de incendiul izbucnit în bloc. 25 de locatari au fost salvați după ce au ieșit prin dispozitivele de evacuare pentru situații de urgență și au ajuns pe scara mecanică a pompierilor, în timp ce 13 persoane au suferit răni ușoare și au primit îngrijiri medicale de urgență.