Momentul în care o dronă ucraineană lovește în plin o fabrică din Rusia. Producția uzinei a fost suspendată temporar. VIDEO

Ucraina atacă cu regularitate cu drone ţinte în Rusia, răspunzând astfel unor bombardamente aeriene zilnice ale armatei ruse pe teritoriului ucrainean, după invazia la scară mare a Ucrainei în februarie 2022.

”În această (luni) dimineaţa s-au constatat tentative din Ucraina de a folosi drone în Ciuvaşia”, a anunţat luni pe Telegram guvernatorul regional Olg Nikolaiev, subliniind că aceste atacuri nu s-au soldat cu victime.

”Două drone au căzut pe teritoriul uzinei VNIIR”, unul dintre principalii proiectanţi şi producători de componente electronice ruseşti.

S-a decis o ”suspendare temporară a producţiei, pentru a se asigura securitatea angajaţilor”, anunţă guvernatorul.

JSC VNIIR-Progress, which halted operations after a morning UAV attack in Cheboksary, produces Kometa receivers for the Russian army that protect Russian drones from Ukrainian EW systems — ASTRA analysis

On the morning of June 9, drones attacked the capital of Chuvashia —… pic.twitter.com/xO19sFKPs5