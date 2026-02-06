Imaginile arată prăbușirea bruscă a solului în Cairo, care a creat un crater uriaș de 15 metri adâncime, înghițind întreaga benzinărie, scrie The Sun.

În înregistrare se vede cum drumul se scufundă treptat, transformându-se într-o prăpastie uriașă. Persoanele aflate pe marginea craterului, surprinse inițial discutând liniștit, fug pentru a-și salva viața, iar o mașină ”se retrage” în grabă.

Un nor dens de praf acoperă zona unde, cu doar câteva momente înainte, funcționau două magazine. Cel puțin două persoane se aflau în interiorul unuia dintre ele când pământul s-a prăbușit.

Lucrările de inspecție tehnică continuă pentru a asigura siguranța clădirilor din jur, în timp ce ancheta privind incidentul este în desfășurare.

Este al doilea caz de acest fel în Cairo în mai puțin de două luni, lăsând locuitorii îngroziți și nesiguri când va urma următorul. Un incident similar a avut loc la începutul lunii decembrie în New Cairo, la est de capitala Egiptului, cauzat, se pare, de o scurgere de la o conductă de apă tratată.