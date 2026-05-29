El a precizat câteva puncte care trebuie să fie incluse într-o eventuală înţelegere: Iranul să accepte că nu va dezvolta arme nucleare, Strâmtoarea Ormuz să fie redeschisă şi deminată, uraniul înalt îmbogăţit din Iran să fie recuperat şi distrus de Statele Unite, iar americanii să ridice blocada asupra porturilor iraniene.

"Nu se vor transfera bani până la noi ordine. Alte elemente de importanţă mai mică au fost convenite. Voi avea acum o şedinţă în Situation Room pentru a lua o hotărâre definitivă", a scris preşedintele.

De partea cealaltă, Iranul a cerut vineri Statelor Unite să renunţe la cerinţele sale "excesive" în negocierile menite să pună capăt războiului, reacţie venită în timp ce preşedintele american Donald Trump anunţa că se pregăteşte să ia "decizia finală" asupra unui proiect de acord cu Teheranul, transmite AFP.

"Convenirea unui acord final depinde de schimbarea atitudinii părţii americane", a afirmat ministrul de externe iranian Abbas Araghchi, într-o discuţie telefonică cu omologul său din Oman, denunţând "cererile excesive, precum şi poziţiile schimbătoare şi contradictorii" ale SUA în aceste negocieri.