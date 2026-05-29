La nivel național vor fi împușcate peste 35.000 de căprioare, cu peste 1.500 mai multe decât până acum. În unele zone, cota s-a mărit cu peste 40%.

Oficial, în România ar fi aproape 129.000 de căpriori și căprioare. Potrivit noii cote de vânătoare a Ministerului Mediului, în perioada mai 2026 - aprilie 2027 vor putea fi împușcate peste 35.000 de exemplare. Cele mai multe ar urma să fie omorâte în județele Bihor, Mureș și Iași.

Procentual, cea mai mare creștere de cotă este în județul Sălaj.

Corespondent Știrile Pro TV: „Cota de vânătoare pentru căprioare a crescut cu 42% față de anul trecut. Practic, asta înseamnă că în noul sezon ar putea fi împușcate aproximativ 1.500 de exemplare față de aproape 1.100 în anul anterior.”

Explicația autorităților pentru numărul crescut de animale vânate ar fi pagubele făcute în agricultură.

Cristian Crișan, director AJVPS Sălaj: „Sunt pagube aduse unor culturi agricole, pomilor fructiferi, care se cuantifică în valori destul de mari.”

Al doilea județ în privința creșterii de cotă este Iași. Aici ar urma să fie împușcate cu 28% mai multe animale.

George Ivan, responsabil pază și vânătoare, Ocolul Silvic Lunca Cetățuii: „Se fac evaluări în perioada verii, în perioada împerecherii, le corelăm cu observațiile din iarnă, pe urme de zăpadă.”

Gabriel Doncean, director Direcția Silvică Iași: „Cotele s-au aprobat prin ordin al ministrului, a fost publicat și a intrat în vigoare.”

Însă activiștii de mediu acuză faptul că aceste cote s-ar fi mărit la presiunea asociațiilor de vânătoare. În plus, spun organizațiile de profil, aprobarea prin ordin de ministru pentru uciderea a zeci de mii de exemplare ar aduce prejudicii biodiversității.

Dan Turiga, inginer silvic, Agent Green: „Nu sunt credibile nici cifrele care ne dau imaginea la nivel național, nici cifrele care permit extragerea unor anumite exemplare. Se bazează strict pe activitatea vânătorilor care urmăresc un anumit scop, în general acela de a obține o cotă mai mare.”

Ministerul Mediului susține însă că stabilirea cotelor are rolul de a menține un echilibru între efectivele existente, capacitatea habitatului și impactul asupra terenurilor agricole și forestiere.

„Ministerul (...) nu stabilește arbitrar cotele de recoltă pentru specia căprior, ci aplică o formulă prevăzută de legislația în vigoare.(...) În acest an, din evaluările realizate de gestionarii fondurilor cinegetice a rezultat un efectiv mai mare de căpriori față de anul precedent. (..) Stabilirea cotelor are rolul de a menține un echilibru între efectivele existente, capacitatea habitatului și impactul asupra terenurilor agricole și forestiere.”

O scădere a cotei de vânătoare este prevăzută doar pentru animalele-trofeu, cele mai mari și mai frumoase exemplare. Acestea nu vor putea fi împușcate, iar uciderea lor se pedepsește cu închisoare de la șase luni la trei ani sau cu amendă penală.