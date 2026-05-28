Armata din Kuweit anunţase, puţin mai devreme, că respingea „atacuri cu rachete şi drone inamice”.

Armata SUA a efectuat noi atacuri în Iran, vizând o bază militară despre care oficialii considerau că reprezintă o ameninţare pentru forţele americane şi traficul maritim comercial din Strâmtoarea Ormuz.

Potrivit CNN, trei explozii au fost auzite la est de Bandar Abbas, un oraş portuar strategic şi bază navală iraniană situată în apropierea Strâmtorii Ormuz, a relatat agenţia de ştiri semi-oficială iraniană Fars în primele ore ale zilei de joi.

Aceste lovituri americane au loc în contextul unui armistiţiu teoretic între cele două ţări şi al negocierilor în curs pentru încetarea războiului.

Nave atacate

Forţele iraniene au tras asupra a patru nave care încercau să traverseze strâmtoarea Ormuz, a relatat joi televiziunea de stat (Irib).

„Patru nave au încercat să traverseze strâmtoarea Ormuz şi să intre în Golful Persic fără coordonare cu forţele de securitate”, a scris Irib pe Telegram, precizând că incidentul a avut loc în jurul orei 00:35 (21:05 GMT), dar fără a oferi detalii despre tipul navelor sau naţionalitatea acestora.

„Au fost avertizaţi, dar, întrucât au ignorat avertismentul, s-au tras focuri de avertisment în direcţia lor, forţându-i să se întoarcă”, a adăugat aceasta.