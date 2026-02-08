De mai bine de un secol, cursul râului Green River prin Munții Uinta din nord-estul statului Utah a fost un mister geologic, care părea să sfideze legile fizicii.

Râurile își croiesc albia curgând în jos de-a lungul multor ani, ceea ce înseamnă că, de obicei, urmează înclinațiile și șanțurile munților pe care îi întâlnesc.

Și totuși, râul Green, care urmează acest curs de doar 8 milioane de ani, traversează în întregime munții vechi de 50 de milioane de ani pentru a se întâlni cu râul Colorado, săpând Canionul Lodor de 700 de metri adâncime care rulează perpendicular pe lanțul muntos (și pe orice logică), scrie Science Alert.

Explicația științifică a fenomenului

Geologul Adam Smith de la Universitatea din Glasgow, Scoția, a condus o echipă care a investigat acest mister de lungă durată. Se pare că râul Green nu a trebuit să curgă deloc „în sus”: în schimb, lanțul muntos s-a lăsat în jos, printr-un fenomen cunoscut sub numele de „picurare litosferică” (lithospheric drip).

„Alte râuri din Munții Uinta oferă dovezi că înălțimea Munților Uinta s-a schimbat în ultimele câteva milioane de ani”, scriu Smith și echipa sa.

Datele lor sugerează că rădăcina Munților Uinta, o masă densă de minerale la baza litosferei, a devenit atât de grea încât a „picurat” în manta lichidă a Pământului. Acest fenomen ar fi tras temporar lanțul muntos în jos, permițând râului Green să-și traseze cursul.

Ulterior, Munții Uinta au crescut cu aproximativ 400 de metri de-a lungul râului, formând canionul pe care îl avem astăzi.

În Munții Uinta, imaginile seismice au dezvăluit o masă rece și rotundă situată la aproximativ 200 de kilometri sub suprafață: probabil picurarea în cauză.

Mai mult, scoarța de sub acești munți este mult mai subțire decât te-ai aștepta în mod normal: o dovadă suplimentară că picurarea a smuls straturile inferioare.

Odată ce această picurare s-a rupt de litosferă acum aproximativ 2–5 milioane de ani, lanțul muntos a putut să revină la forma sa inițială. Până atunci, râul Green își stabilise cursul definitiv: Canionul Lodor era acolo să rămână, iar râul Green a devenit un afluent al râului Colorado.

„Fuziunea râurilor Green și Colorado acum milioane de ani a modificat diviziunea continentală a Americii de Nord”, explică Smith. „A creat linia care separă râurile care se varsă în Pacific de cele care se varsă în Atlantic și a creat noi limite ale habitatelor pentru fauna sălbatică, influențând astfel evoluția acesteia.”, a mai adaugat el.