Agenţia Reuters a avut nevoie de câţiva ani, cu jurnalişti detaşaţi între Bristol, New York, Londra şi periferia Kievului, pentru a descoperi identitatea unuia dintre cei mai misterioşi artişti contemporani ai ultimelor decenii.

Investigaţia, „În căutarea lui Banksy”, dezvăluie că numele real al artistului stradal britanic Banksy este Robin Gunningham, un englez născut la Bristol în 1973. Nu este prima dată când acest nume apare - tabloidul Mail on Sunday avansase deja această teorie în 2008.

Ancheta Reuters începe în Ucraina. În noiembrie 2022, mai multe picturi murale - revendicate chiar de Banksy - au apărut în satul bombardat Horenka, lângă Kiev. Trei bărbaţi au fost văzuţi acolo. Potrivit locuitorilor, doi dintre ei erau mascaţi, în timp ce al treilea avea faţa descoperită. Mulţi l-au recunoscut pe Robert Del Naja - liderul Massive Attack.

Acest bărbat, tot din Bristol, se afla în Ucraina de la sfârşitul lunii octombrie 2022, însoţit de fotoreporterul Giles Duley - unul dintre bărbaţii prezenţi la picturile murale. Multă vreme s-a luat în considerare teoria conform căreia cântăreţul se ascundea în spatele numelui Banksy. Acest zvon a fost alimentat de coincidenţe geografice între picturile murale şi turneele trupei. Dar, cu riscul de a dezamăgi fanii, Robert Del Naja nu este Banksy. Pur şi simplu un prieten şi colaborator de lungă durată.

În anul 2000, în arhivele poliţiei din New York, un raport de arestare a unui bărbat reţinut pentru vandalizarea unui panou publicitar îl menţionează pe un anume Robin Gunningham. Locotenentul Steve Mona, pe atunci şeful echipei antivandalism, confirmă că poliţia nu ştia deloc că îl arestase pe Banksy, al cărui stil abia începea să prindă contur.

După ce Mail on Sunday i-a publicat numele în 2008, acesta a dispărut din registrele publice britanice. Steve Lazarides, fostul manager şi galerist al artistului, a explicat această eliminare: „Robin Gunningham nu mai există. Numele pe care îl menţionezi, l-am omorât acum ani de zile. Nu-l vei mai găsi niciodată”.

Anturajul artistului nu a confirmat şi nici nu a infirmat această teorie. Cu toate acestea, au încercat să împiedice publicarea ei. Prin intermediul avocatului său, Mark Stephens, Banksy „contestă acurateţea multor detalii” ale anchetei şi susţine că dezvăluirea identităţii sale i-ar încălca intimitatea, i-ar pune în pericol libertatea de exprimare şi l-ar expune unui „comportament obsesiv, ameninţător şi extremist” al cărui victimă a fost deja. Cu toate acestea, ziarul britanic a ales să publice declaraţia sa.

„Am ajuns la concluzia că publicul are un interes profund în a înţelege identitatea şi trecutul unei figuri a cărei influenţă asupra culturii, pieţei de artă şi discursului politic internaţional este profundă şi durabilă”.

Alegerea Reuters este discutabilă. Datorită acestui anonimat, Banksy a putut să-i critice pe cei aflaţi la putere, adesea în medii dificile, şi să se bucure de o imensă libertate de exprimare fără teama de represalii.