Singura poartă de acces direct spre Canalul Suez, 'Strâmtoarea Bab el-Mandeb se numără printre strâmtorile cele mai strategice din lume, iar Iranul deţine atât voinţa, cât şi capacitatea de a genera o ameninţare perfect credibilă împotriva ei', a prevenit sursa.

'Dacă inamicul va încerca o acţiune terestră pe insulele iraniene sau oriunde în altă parte pe teritoriul nostru, ori va încerca să impună costuri Iranului prin manevre navale în Golful Persic şi Marea Oman, noi vom deschide alte fronturi ca 'surpriză'', a adăugat responsabilul militar citat de Tasnim.

Haos din cauza blocajului asupra strâmtorii Ormuz

Din avion pot fi văzute sute de vapoare care aşteaptă să treacă prin strâmtoarea Ormuz. Prin ambasadorul său la ONU, regimul de la Teheran a transmis că vasele "care nu sunt ostile" pot traversa fără probleme.

Și petroliere din China, India și Pakistan au trecut deja prin Ormuz, dar pe o rută neobișnuită, mult mai aproape de coasta iraniană. Înainte de război, prin strâmtoarea Ormuz tranzita cam 20 la sută din producția mondială de petrol și gaze naturale lichefiate.

Iranul susține că a lansat rachete care au forțat portavionul american Abraham Lincoln să-și schimbe cursul. Iar milițiile aliate cu Iranul au difuzat imagini cu lovirea unui elicopter Black Hawk, la o bază americană din Irak.

Sean Bell, analist SKY NEWS: ”Iranul încă lansează rachete. Și este cu piciorul pe gâtul Occidentului, atât timp cât blochează strâmtoarea Ormuz”.

Pe de altă parte, președintele Turciei a sugerat că Israelul va încerca să saboteze eforturile diplomatice pentru încheierea războiului din Iran.

Erdogan: ”Poziția neînduplecată, maximalistă și radicală a Israelului nu trebuie să fie lăsată să saboteze soluțiile diplomatice. Nicio țară care prețuiește pacea și stabilitatea mondială nu ar trebui să continue să toarne gaz pe focul pe care Israelul l-a aprins în mod nedrept în regiunea noastră”.

Danny Citrinowicz, expert pentru securitate: ”Trump crede că situația din Venezuela se va repeta și în cazul Iranului, că ar putea profita dacă încheie un acord cu Iranul. Teheranul crede că este acum în avantaj. Nu cred că există vreo posibilitate ca cele două părți să poată ajunge la un acord”.

Așadar, președintele Trump are acum două opțiuni. Să facă un compromis cu Teheranul, dar iranienii cer garanții că nu vor mai fi alte războaie și cer compensații. Sau Trump decide să extindă războiul. Și eventual să trimită trupe la sol.

Pentagonul se pregătește să trimită încă 1.000 de militari de elită în apropierea Iranului

Sally Lockwood, Sky News, Dubai: ”În acest moment 5.000 de pușcași marini, sunt în drum spre Regiune. Pe deasupra, Pentagonul a mobilizat Divizia aeropurtată 82, o forță de elită care poate fi desfășurată oriunde în lume, la 18 ore de la ordinul de activare. Totul sugerează că Washingtonul se pregătește ca situația să poată escalada din nou, iar Teheranul va fi pe deplin conștient de asta”.

Între timp, Iranul și Israelul continuă să lanseze atacuri reciproce, Teheranul vizând de asemenea aliați ai SUA din Golf, inclusiv Kuweit, Arabia Saudită și Bahrain.