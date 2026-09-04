Salvatorii povestesc că au auzit voci de sub pământ și au început să sape până când au dat de supraviețuitori. Deznodământul fericit a reaprins speranța că ar putea fi găsiți și alții dintre sutele de muncitori blocați în galeriile hidrocentralelor.

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Din cauza cantității enorme de noroi și bolovani, salvatorii s-au chinuit 6 zile să găsească galeriile în care erau captivi cei doi supraviețuitori. La un moment dat au auzit strigăte de ajutor din adâncuri. Au știut astfel în ce direcție să se îndrepte și în câteva ore au reușit să-i elibereze pe bieții oameni.

Militar: „El este Sanjay Shah, bărbatul tocmai a fost adus aici, are 32 de ani și lucra în camera de control mecanic.

Ca prin minune, bărbatul are răni superficiale, cel mai probabil pentru că s-a târât prin tunel”.

În schimb, starea celui de-al doilea muncitor salvat în această dimineață este critică. Bărbatul nu-și poate mișca nici mâinile nici picioarele.

Hanako Montgomery, CNN: „Cel mai probabil, acești supraviețuitori blocați în tuneluri nu au avut acces la hrană sau apă. Șuvoiul de apă a fost atât de violent încât a spulberat orice ar fi avut cu ei acești oameni. Apa le-a luat portofelele, banii din buzunare, hainele de schimb. Așa că, și dacă ne imaginăm că aveau la ei mâncare ori sticle cu apă, totul le-a fost luat de apă. Dacă ești într-un tunel și vezi puhoaiele năvălind spre tine, o să-ți folosești ambele mâini ca să te agăți de ceva, ca să rămâi în viață, nu-i așa? Dai drumul la orice ai fi avut în mână, mâncare ori apă”.

Pe 26 august o viitură catastrofală provocată de prăbușirea unui ghețar în cursul superior al râului Trishuli a măturat sate și văi de-a lungul unui traseu care leagă Kathmandu de Lhasa, în Tibet și care este frecventat de numeroși excursioniști și pelerini. Nivelul râurilor a crescut cu până la nouă metri în doar 30 de minute, luând comunitățile prin surprindere și provocând distrugeri colosale.

Urgia a ucis cel puțin 1300 de oameni, dar alți 5.600 rămân de negăsit. O mie dintre aceștia au rămas blocați în tunelurile aferente celor 12 proiecte hidroelectrice aflate de-a lungul râului care serpuiește la mare altitudine în Himalaya. În primele zile au fost salvați 270 dintre ei. Operațiunile sunt îngreunate de accesul extrem de dificil.