Cele mai mari sume le primesc vârstnicii din București și oamenii care au lucrat în fostele centre industriale ale țării. De exemplu, județul Hunedoara este pe poziția a doua. Paradoxal, angajații din același județ au acum printre cele mai mici venituri din țară, pentru că minele și combinatele siderurgice, unde erau lefuri bune, s-au închis.

Pensia medie în România a ajuns în luna iulie la 2.821 de lei.

Corespondent PROTV: „Cea mai mare pensie medie este în Capitală, 3.581 de lei, urmată de Hunedoara, Brașov, Gorj și Constanța. Dacă includem sectoarele, atunci sectorul 1 din București conduce topul țării, cu o pensie medie de 4.132 de lei. La polul opus, cele mai mici pensii sunt în Botoșani, cu 2.229 de lei, Vrancea și Vaslui.”

Seniorii cu cele mai mari pensii au lucrat în județele care pe vremuri aveau mari centre industriale și erau plătiți bine.

În anii '90, în județul Hunedoara funcționau două combinate siderurgice, la Hunedoara și Călan, termocentralele Mintia și Paroșeni, iar Valea Jiului avea 15 unități miniere.

Și în Gorj industria minieră și energetică era în floare.

Iar în Galați economia se baza pe Combinatul Siderurgic, șantierul naval și port.

Pentru că între timp aceste regiuni s-au dezindustrializat puternic, odată cu ele au apus și afacerile din jur, așa că locurile de muncă bine plătite s-au împuținat.

Deci multe județe cu pensii mari au acum printre cele mai mici salarii. Cea mai mică diferență între pensia și salariul mediu este în județul Hunedoara, de 700 de lei. Iar în Gorj diferența e de sub 1.400 de lei. La nivel național, salariul este în medie dublul pensiei.

În aceste zone acum defavorizate este și o rată mare a șomajului, în unele cazuri aproape dublă față de media națională.

Iar pensionarii sunt mai mulți decât salariații, o tendință care se va accentua.

Alexandru Pavel, economist: „Consecințele vor fi că acele zone vor fi și mai mult depopulate, tinerii vor emigra de acolo și mai mult, nu vor exista oportunități de afaceri, de dezvoltare decât în baza unor politici publice bine gândite.”

Diferența dintre Sectorul 1, cu cea mai mare pensie medie din țară, și Botoșani, unde este cea mai mică, este de 1.903 lei, adică de 85%.