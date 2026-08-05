„Pietrele foamei” au iesit la suprafață în Germania după ce au secat râurile | VIDEO

În Germania, nivelul foarte scăzut al Rinului a făcut din nou vizibile „pietrele foametei” („Hungersteine”), blocuri de piatră inscripționate în urmă cu sute de ani pentru a marca perioadele de secetă extremă și a avertiza generațiile viitoare asupra vremurilor dificile.

În Croația, retragerea apelor râului Drava a scos la suprafață o epavă și muniție neexplodată, ceea ce a impus intervenția echipelor de pirotehniști și a pompierilor pentru inspectarea și îndepărtarea proiectilelor.

Acele marcaje hidrologice, supranumite "Pietrele Foamei", pot fi văzute deasupra nivelului apei doar în timpul perioadelor de secetă severă. Ele erau folosite pentru a fi gravate cu inscripţii ce prevesteau recolte slabe, întreruperea navigaţiei fluviale şi anotimpuri marcate de foamete. În prezent, mesajele de pe aceste pietre apar la câteva săptămâni după previziunile meteorologice şi ale specialiştilor în agricultură.

În Decin, un oraş aflat la o distanţă de aproximativ 100 de kilometri nord în raport cu Praga şi nu foarte departe de graniţa cu Germania, un bolovan ce reprezintă cel mai vechi marcaj hidrologic din Europa Centrală este complet vizibil în albia fluviului Elba, după ce nivelul apei a scăzut până la 115 centimetri.

Acea piatră, aflată sub Podul Tyrs, a fost gravată cu mesaje scrise în cehă şi germană. Unul dintre ele, scris în 1904 de Franz Mayer, proprietarul unui bar, constă în următoarea frază: "Dacă mă vezi, să plângi!".

Cel mai vechi text gravat pe acea piatră şi care este încă vizibil datează din 1616.

„De-a lungul timpului, când seceta venea din nou, tot mai mulţi oameni au lăsat astfel de mesaje", a explicat Vlastimil Pazourek, directorul Muzeului Regional din Decin. "Această piatră este o carte de vizită pentru ceea ce s-a petrecut în regiune", a adăugat el.

Odată cu trecerea secolelor, sentimentele de frică şi tristeţe au lăsat loc unor abordări mai vesele şi chiar antreprenoriale.

Mesajul din 1904 a primit astfel un răspuns în versuri, în anii 1930, scris de proprietarul unei fabrici locale care producea pompe. "Nu plânge, fetiţo, nu te frământa. Dacă e uscăciune, stropeşte pur şi simplu pământul cu apă".

Seceta şi valul de căldură din acest an au determinat compromiterea culturilor din nordul şi estul Europei, afectându-i foarte mult pe fermieri, însă, cel mai probabil, vor determina doar o reducere a surplusului de exporturi de grâu din Uniunea Europeană, iar ţările din UE vor trebui să îşi consume singure propriile cereale, potrivit analiştilor.

"Pietrele Foamei" din Decin devin vizibile doar atunci când nivelul apei de pe Elba scade sub 160 de centimetri, iar actualul nivel scăzut al fluviului a determinat oprirea navigaţiei comerciale şi a întrerupt circulaţia navelor cu pasageri. În perioada modernă, cele mai multe dintre mărfuri şi produse sunt transportate însă cu camioane şi pe calea ferată.

Apele au atins minime istorice

Hidrologii croați avertizează că apele au atins noi minime istorice pe fondul temperaturilor ridicate. Situația este îngrijorătoare și în Polonia, unde specialiștii avertizează că țara riscă să traverseze cea mai severă perioadă de secetă din ultimii ani, cu efecte asupra agriculturii, navigației și resurselor de apă.

La Osijek, pe râul Drava, specialiștii pirotehniști și pompierii au intervenit pentru inspectarea și recuperarea proiectilelor descoperite în albia râului, după retragerea apelor. În imaginile surprinse la fața locului se văd și epave de nave ieșite la suprafață, precum și bancuri întinse de nisip care au transformat peisajul.

„În cei 55 de ani ai mei, nu am văzut niciodată Drava atât de scăzută. Au ieșit la suprafață nave vechi, vechiul pod... Râul a mai avut niveluri mici, dar niciodată așa. Iar în următoarele zile temperaturile vor fi și mai ridicate, ceea ce înseamnă că nivelul apei va continua să scadă. Dumnezeule, unde s-au dus peștii?”, a declarat localnicul Željko Popić.

Un alt locuitor din Osijek, Hrvoje Pejić, spune că, deși situația este fără precedent, peisajul este spectaculos.

„Drava nu a fost niciodată atât de scăzută. Nu am mai văzut niciodată aceste epave. Dar trebuie să spun că arată extraordinar, ca niște mici Bahamas, cu nisip și plajă, așa că sunt încântat.”

Tatjana Vujnović, șefa Departamentului pentru Studii, Analize și Prognoze Hidrologice din cadrul Serviciului Meteorologic și Hidrologic al Croației, afirmă că atât Drava, cât și Dunărea au atins noi minime istorice.

„De mai bine de două săptămâni monitorizăm situația, iar râurile noastre, în special Drava și Dunărea, ating noi minime absolute. Din păcate, în acest moment nu putem spune când se va opri această scădere.”