Ministrul de Interne austriac anunță că se opune extinderii Schengen: ”Nu suntem deschişi pentru extinderea sistemului”

”Cu zece zile în urmă, când am avut tot aici o conferinţă de presă, poziţia noastră este că sistemul Schengen, ca întreg, nu funcţionează, de aceea nu suntem deschişi pentru extinderea acestuia. Sunt controale la frontieră între Germania şi Austria, între Austria şi Ungaria, Austria şi Slovenia. În Germania s-a discutat despre control de frontieră şs frontiera cu Polonia. E un semnal clar că sistemul ca întreg nu funcţionează şi de aceea nu consider că o extindere este oportună la momentul actual”, a spus ministrul de Interne din Austria.

El a mai menţionat în ceea ce priveşte returnările, sistemul Dublin are deficitele lui.

”Şi aici trebuie aduse îmbunătăţiri cadrului legal, am discutat cu domnul ministru şi acest aspect şi vrem să abordăm aceste probleme dintr-o perspectivă europeană”, a spus ministrul austriac.

Predoiu, după întâlnirea cu omologul austriac: Obiectivul meu a fost să construim azi un început de colaborare



Ministrul de Interne, Cătălin Predoiu, a declarat miercuri, după întâlnirea cu omologul austriac, Gerhard Karner, că obiectivul său a fost să construiască azi un început de colaborare, să întoarcă pagina în subiectul Schengen.

”Am vrut să mă asigur dacă există reproşuri sau există slăbiciuni în modul în care România protejează frontierele”, a mai spus ministrul Predoiu, el arătând că ”a fost foarte fericit să constate că şi Austria vede aceste progrese şi România, pe toate programele pe care le are, performează”.

”Discuţiile au fost amicale, dar foarte serioase. Obiectivul meu şi pe parcurs am văzut că şi al domnului ministru a fost să construim azi un început de colaborare, să întoarcem pagina în subiectul Schengen, să construim acea încredere care să ne ducă pe cel mai drum scurt către obiective comune, ale Austriei şi ale României, inclusiv Schengen”, a declarat ministrul Cătălin Predoiu.

El a continuat: ”Nu am venit aici şi nu am creat discuţii în paradigma ministrului care vine şi cere şi a altuia care refuză. Nu asta e gândirea mea şi nu ăsta e modul de lucru corect. Dovadă e rezultatul din decembrie 2022. Modul corect de lucru, cred eu, este de a identifica problemele fiecărei părţi, pentru a construi soluţii. Am vrut să mă asigur dacă există reproşuri sau există slăbiciuni în modul în care România protejează frontierele”.

Ministrul de Interne a precizat că ”a fost foarte fericit să constate că şi Austria vede aceste progrese şi România, pe toate programele pe care le are, performează”.



Karner se lăuda acum o lună cu lupta pe care o duce împotriva imigraţiei clandestine

Ministrul austriac de interne, Gerhard Karner, s-a lăudat într-o conferinţă de presă, în luna iulie, cu un bilanţ pozitiv al luptei sale împotriva imigraţiei clandestine, arătând că au fost mai puţine cereri de azil în ultima perioadă.

Cu toate acestea, el a spus că "nu este un motiv de sărbătoare" şi va continua să se opună aderării României şi Bulgariei la Schengen, relatează presa austriacă.

"În prima jumătate a anului, mai mulţi solicitanţi de azil au părăsit Austria decât au fost depuse noi cereri de azil", a anunţat Gerhard Karner într-o conferinţă de presă susţinută luni.

Aproape 5.900 de expulzări voluntare şi forţate au avut loc în Austria în prima jumătate a anului, ceea ce înseamnă o creştere de 20 de procente în comparaţie cu aceeaşi perioadă a anului trecut, potrivt News.ro.

"Acesta este un bilanţ pozitiv, dar nu un motiv de sărbătoare, ci un mandat pentru a continua să lucrăm din greu în această direcţie", a declarat ministrul de interne, citat de televiziunea publică ORF. El a reamintit că în urmă cu un an sistemul austriac de azil era "masiv împovărat".

Sursa: News.ro Etichete: , , , , , Dată publicare: 23-08-2023 13:57