Demisia a marcat prima concesie majoră din partea guvernului prim-ministrului Narendra Modi, după ce o mișcare condusă de Partidul Cockroach Janta (CJP) a dus la săptămâni de demonstrații la nivel național, pichetări și greve ale foamei, scrie Independent.

La scurt timp după aceea, purtătorii de cuvânt ai grupului, Ashutosh Ranka și Saurav Das, au anunțat, într-o conferință de presă comună cu miniștrii Jitendra Singh și JP Nadda, încetarea acțiunilor de protest „cu bună-credință”. Anunțul a urmat întâlnirii purtătorilor de cuvânt ai CJP cu miniștrii, în cadrul celei de-a treia runde de discuții privind revendicările lor.

Guvernul acceptă retragerea plângerilor

La rândul său, guvernul a acceptat să retragă toate plângerile împotriva studenților protestatari.

„Partidul Cockroach Janta declară că ne retragem din mișcarea de protest cu bună-credință, cu condiția ca termenii conveniți să fie respectați în termenele stabilite. A doua noastră cerere a fost ca toate plângerile penale depuse împotriva protestatarilor, nu doar în Delhi, ci în toate statele conduse de BJP și aliate cu BJP, să fie retrase. Aceasta a fost, de asemenea, a doua noastră cerere. Guvernul a acceptat și această cerere.”, a spus Das.

Partidul CJP a apărut ca o platformă satirică, oferind un punct de raliere pentru milioane de tineri indieni frustrați de rata ridicată a șomajului și de scurgerile de informații privind subiectele de examen și care doreau o mai mare responsabilitate din partea guvernului.

În ultima săptămână, zeci de mii de oameni s-au adunat în capitala Delhi, cerând demisia domnului Pradhan în legătură cu scurgerile de informații privind Testul Național de Eligibilitate și Admitere (NEET), examenul de admitere la facultățile de medicină din India, care a afectat aproximativ două milioane de studenți în luna mai și a fost asociat cu mai multe sinucideri ale studenților.

Protestatarii cer responsabilitate pentru scandal

Manifestațiile au devenit unul dintre cele mai vizibile semne ale nemulțumirii publice față de guvernul domnului Modi din ultimii ani, mii de oameni ieșind din nou în stradă chiar și după ce, săptămâna aceasta, poliția a folosit gaze lacrimogene și bastoane pentru a dispersa manifestanții care încercau să ajungă la parlament.

„Gândacii”, așa cum se autointitulează protestatarii, au salutat această măsură.

„Am reușit”, a declarat Abhijeet Dipke, fondatorul CJP, care a inițiat mișcarea ca răspuns ironic la un comentariu acid al celui mai înalt magistrat al Indiei, judecătorul Surya Kant, care, într-un discurs, a comparat tinerii șomeri din India cu „gândacii”. Cuvintele domnului Dipke au fost întâmpinate cu urale puternice la locul de protest din Jantar Mantar.

Cele mai mari proteste de stradă din India din ultimii ani au devenit un punct fierbinte politic, reprezentând una dintre cele mai mari provocări pentru domnul Modi, pe măsură ce politicienii s-au alăturat apelurilor tinerilor de a cere măsuri concrete.

„Asta înseamnă democrație. El și-a dat demisia. Mai avem două cereri. Nu vom pleca așa. Dharmendra Pradhan a demisionat. Dar familiile copiilor care s-au sinucis ar trebui să primească o despăgubire de un crore de rupii (77.700 de lire sterline). Ar trebui să o primească. O despăgubire de un crore de rupii pentru toate acele familii. Și, în al doilea rând, aceste gorile din poliție care au acționat pe data de 20 iulie, trebuie luate măsuri împotriva ofițerilor de poliție pentru asta. Țineți minte, nu vă puneți cu gândacii.”, a spus domnul Dipke.

Partidul CJP salută demisia ministrului

„DEMOCRAȚIA A CÂȘTIGAT!”, a scris Partidul Cockroach Janta pe X, în urma demisiei ministrului.

Demisia domnului Pradhan a avut loc chiar în timp ce poliția folosea gaze lacrimogene pentru a dispersa tinerii protestatari din capitala Indiei, cu câteva ore înainte de discuțiile programate între liderii protestelor și miniștri.

„Având în vedere situația care a apărut la Jantar Mantar și în întreaga țară, pentru ca forțele antinaționale să nu profite de această situație... am trimis scrisoarea mea de demisie prim-ministrului. Respect profund aspirațiile, sentimentele și așteptările legitime ale tinerilor din țară.”, a scris domnul Pradhan în postarea sa.

Odată cu răspândirea veștii, au izbucnit urale printre miile de protestatari care se adunaseră în centrul Delhiului și în alte părți.

Guvernul închiseseră ieșirile a 18 stații de metrou situate în apropierea locului protestului și suspendaseră accesul la internet în zonă, în încercarea de a limita amploarea protestelor.

Poliția a dispersat protestatarii cu forța

Furia a atins cote maxime după ce, luni, poliția a rănit numeroși studenți, lansând atacuri cu bastoane și trăgând cu gaz lacrimogen pentru a descuraja mulțimile de protestatari care mărșăluiau spre parlament.

Protestele, conduse în mare parte de tineri și declanșate de nemulțumirea față de scurgerile de informații privind subiectele de examen pentru examenele de admitere cu miză mare, reflectă furia față de lipsa locurilor de muncă, corupție și lipsa de responsabilitate a guvernului.

Guvernul domnului Modi a încercat anterior să atenueze tensiunile, anunțând înființarea unor instanțe cu procedură accelerată pentru cazurile legate de scurgerile de informații privind subiectele de examen și declarând că va introduce legislație pentru a consolida măsurile împotriva fraudării și corupției în sistemul de examinare.

Guvernul promite despăgubiri și reforme

În ceea ce privește cererea de despăgubiri, ministrul de stat JP Nadda a declarat: „Cu privire la problema despăgubirilor, guvernul și-a exprimat poziția în termeni foarte clari. De asemenea, le înțelegem situația… Cu toții am afirmat că li se va acorda o despăgubire onorabilă, în conformitate cu normele și reglementările, la nivelul maxim posibil. În mod similar, în ceea ce privește carta în cinci puncte pe care mi-ați înmânat-o alaltăieri și ieri, referitoare la reformele din sistemul de examinare din învățământ, poziția noastră este că o vom analiza cu seriozitate. Vom purta, de asemenea, discuții cu delegația dumneavoastră și, în privința tuturor aspectelor care pot fi dezbătute, vom depune toate eforturile necesare. Acestea au fost cererile lor. Din punctul meu de vedere, toate cererile pe care le-au prezentat au fost acceptate cu simpatie și înțelegere.”

Odată ce plecarea ministrului a fost confirmată și concesiile au fost acceptate, cel puțin în principiu, miniștrii guvernului au făcut apel la încetarea protestelor. Domnul Nadda a adăugat: „Rugămintea mea către voi toți este ca cei care au condus mișcarea să-și înceteze acțiunile de agitație, astfel încât să putem merge cu toții mai departe în pace.”