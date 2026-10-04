Unii își fac abonamente lunare, care îi ajută să respecte un program clar. Este important să aibă o viață independentă, sănătoasă și să se implice în societate, spun psihologii.

Seniorii aleg dansul pentru mișcare

Într-un studio de dans din Cluj-Napoca, doamnele se întâlnesc în fiecare săptămână, la repetițiile care durează două ore, pe ritmuri variate.

Călina Fărcaș, cursantă: „Am învățat să redevin femeia care am fost în tinerețe. Îmi exprim și nemulțumirile prin dans, și frustrările, la fel și bucuriile. Eu susțin sănătatea, sănătatea prin mișcare.”

După o intervenție medicală, Mihaela a decis să includă și dansul în procesul de recuperare.

Mihaela Trincă, cursantă: „Anul trecut am avut o ruptură de menisc, nu am vrut să mă operez, am mers la kinetoterapie, vin și dansez cu orteză.”

Mihaela Răchită - fondatoare club și instructor de dans: „Terapia prin dans te ajută foarte, foarte mult atât psihic, cât și fizic, eu zic că dansul este liantul perfect între minte, trup și suflet.”

Am găsit mulți seniori și în parc. Pe lângă o plimbare prelungită, au și program de antrenament în aer liber, gratuit.

Domn: „Deșteptarea devreme, pensionar fiind, 6 jumate, gimnastică de dimineață, program de dimineață.”

Domn: „La vârsta asta e nevoie de exerciții pentru picioare și gambă. Umblu mai tinerește, nu bătrânește. Cu pașii... cam 6-8-10-12.000 de pași, depinde.”

Seniorii au nevoie de mișcare regulată

Lenke Iuhos – psiholog: „Dansul în sine și activitatea de grădinărit de exemplu sau ieșirile în societate țin viața în ei, asta înseamnă că nu doar din punct de vedere fizic se simt mult mai bine, ci au chef de viață, acel chef de viață cumva este alimentat de un program anume.”

Oamenii cu vârste peste 65 de ani ar trebui să facă mișcare cu intensitate moderată sau intensă cel puțin 150 de minute pe săptămână, sau cel puțin 75 de minute de mișcare cu intensitate crescută, recomandă Organizația Mondială a Sănătății.