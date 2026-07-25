Anunţul a fost făcut printr-un comunicat transmis AGERPRES de Agenţia de Investiţii din Republica Moldova, relatează Agerpres.

Procesele de privatizare, anunţate de Agenţia Proprietăţii Publice, includ Întreprinderea de Stat "Fabrica de Sticlă din Chişinău", Întreprinderea de Stat "Hotel Zarea", Întreprinderea Editorial-Poligrafică "Ştiinţa", Editura Didactică de Stat "Lumina" şi Întreprinderea Experimentală Chimică "Izomer".

Întreprinderea de Stat "Fabrica de Sticlă din Chişinău" este oferită prin concurs investiţional, ca un complex patrimonial unic. Întreprinderea are un profil de producţie activ, infrastructură existentă şi potenţial de consolidare în calitate de producător regional competitiv. Preţul iniţial de expunere este de 773 milioane lei moldoveneşti (MDL).

Conform caietului de sarcini, viitorul investitor va trebui să realizeze investiţii minime de peste 20,5 milioane euro în termen de trei ani.

Concursul investiţional pentru Întreprinderea de Stat "Fabrica de Sticlă din Chişinău" se va desfăşura în două etape, inclusiv evaluarea documentelor şi a ofertelor depuse. Câştigătorul va fi selectat în funcţie de preţul propus şi de angajamentele investiţionale asumate, în conformitate cu condiţiile concursului.

Ofertele pot fi depuse până la 30 septembrie 2026, ora 17:00, ora Chişinăului, la sediul Agenţiei Proprietăţii Publice.

Agenţia a anunţat, de asemenea, organizarea unei licitaţii pentru privatizarea mai multor active proprietate publică de stat. Acestea includ Întreprinderea de Stat "Hotel Zarea", amplasată în centrul municipiului Chişinău, cu un preţ iniţial de vânzare de 106 milioane lei moldoveneşti; Întreprinderea Editorial-Poligrafică "Ştiinţa", cu un preţ iniţial de vânzare de 6,3 milioane lei moldoveneşti; şi Editura Didactică de Stat "Lumina", cu un preţ iniţial de vânzare de 530.000 lei moldoveneşti.

Care este termenul-limită pentru depunerea ofertelor

Ofertele pentru aceste active pot fi depuse până la 19 august 2026, ora 12:00, ora Chişinăului. Licitaţia este programată pentru 20 august 2026.

O licitaţie separată a fost anunţată pentru Întreprinderea Experimentală Chimică "Izomer", oferită ca un complex patrimonial unic.

Întreprinderea are un preţ iniţial de vânzare de 9,5 milioane lei moldoveneşti. Solicitanţii trebuie să depună cererea de participare cel târziu până la 19 august 2026, ora 12:00, ora Chişinăului. Licitaţia este programată pentru 20 august 2026, la Chişinău.

Participarea este deschisă, în condiţiile prevăzute de lege, persoanelor fizice şi juridice din Republica Moldova, persoanelor fizice şi juridice străine integral private, apatrizilor şi asociaţiilor de participanţi eligibili.

Prin privatizarea acestor active, Republica Moldova urmăreşte utilizarea eficientă a proprietăţii publice, atragerea investiţiilor private şi crearea condiţiilor pentru dezvoltarea şi modernizarea în continuare a întreprinderilor şi activelor selectate.

"Agenţia de Investiţii sprijină diseminarea naţională şi internaţională a acestor oportunităţi investiţionale şi rămâne disponibilă pentru a oferi informaţii generale privind mediul investiţional al Republicii Moldova şi pentru a facilita accesul la contactele instituţionale relevante", se arată în comunicat.

Informaţii suplimentare, documentaţia oficială, condiţiile de participare şi profilurile investiţionale pot fi pe pagina oficială a Agenţiei Proprietăţi Publice.