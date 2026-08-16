Muncitorii au găsit un cufăr ascuns în pereții unui beci, iar în interior se afla o adevărată comoară: pepite și monede de aur evaluate la aproximativ 9 milioane de euro. Printre cele 46 de lingouri se află unele pe care sunt inscripționați ani precum 1957 sau date din anii '60. Potrivit lui Jan Van Cutsem, comerciant de aur, cel mai vechi an identificat este 1957. Unele lingouri nu au însă nicio dată, ceea ce înseamnă că ar putea fi chiar mai vechi, din anii '40, relatează publicația HLN.be.

Ce detalii apar pe lingourile de aur

Pe mai multe lingouri apare numele Johnson Matthey, o celebră rafinărie britanică fondată în 1817. Inscripția „9999” indică o puritate de 99,99% aur, considerată cea mai înaltă pentru acest tip de metal.

Lingourile au greutăți de aproximativ un kilogram. Unul dintre ele cântărește 1.000,20 grame, însă are o puritate ușor mai mică, de 99,98%. Din acest motiv, ar trebui topit și rafinat înainte de a putea fi comercializat din nou.

Comoara include și aproximativ 4.100 de monede, toate lire britanice din perioade diferite. Printre ele se găsesc monede din timpul reginei Victoria, al regilor George al V-lea și Eduard al VII-lea, dar și din timpul reginei Elisabeta a II-a. Experții spun că monedele pot avea între câteva decenii și peste un secol, însă majoritatea nu sunt rare și sunt tranzacționate în continuare.

După analizarea celor 46 de lingouri și a monedelor, Van Cutsem estimează valoarea întregii comori la aproximativ 9 milioane de euro. Suma obținută efectiv prin vânzare ar putea fi însă ceva mai mică, deoarece unele dintre lingouri ar trebui mai întâi topite și rafinate.

Aurul ar fi fost cumpărat cu aproximativ 100.000 de euro

Experții au încercat să calculeze și cât ar fi valorat aurul în momentul în care a fost cumpărat. În anii '50, prețul era de aproximativ 35 de dolari pentru o uncie, iar întreaga cantitate de aproximativ 2.450 de uncii ar fi costat în jur de 85.750 de dolari.

La cursul de atunci, suma echivala cu aproximativ 106.300 de euro. Raportat la valoarea actuală de 9 milioane de euro, aurul s-a apreciat de aproximativ 85 de ori. Dacă se ține cont și de inflație, creșterea reală a valorii este estimată la aproximativ 8,5 ori.

Experții nu pot spune cu certitudine de ce a fost strânsă și ascunsă comoara. Una dintre ipoteze este că proprietarul a considerat aurul o investiție sigură în perioada de după război și o modalitate ușoară de a-și proteja averea în cazul unor noi conflicte.

Descoperiri de aur uitate, mai frecvente decât par

Specialiștii spun că, deși o descoperire de asemenea proporții este extrem de rară, obiecte din aur sunt găsite relativ frecvent în locuințe vechi.

Rob van Beurden, evaluator și comerciant de aur, povestește pentru publicația belgiană că întâlnește anual cazuri în care persoane care cumpără locuințe sau loturi de obiecte găsesc aur ascuns în mobilier sau printre lucrurile vechilor proprietari.

Într-unul dintre cele mai neobișnuite cazuri, un lingou de un kilogram a fost găsit învelit în hârtie maro și ascuns într-un teanc de lemne, lângă șemineul unei case.

Potrivit expertului, aurul este uneori uitat tocmai pentru că proprietarii l-au ascuns prea bine. Unele obiecte sunt găsite în grădini, în cutii metalice sau în pungi ascunse sub pământ.