De asemenea, profesorului Adrian Panaete i-a fost înmânată personal distincţia Long Service Award, oferită de comunitatea internaţională în semn de apreciere pentru implicarea şi managementul echipei de-a lungul a 7 ediţii ale Olimpiadei Internaţionale de Informatică, potrivit News.ro.

Lotul României a fost format din: Rareş-Andrei Neculau, clasa a XII-a, Colegiul Naţional „Vasile Alecsandri” Galaţi, medalie de aur; Mihai-Valeriu Voicu, clasa a XII-a, Liceul Teoretic Internaţional de Informatică Bucureşti, medalie de argint; Andrei-Paul Iorgulescu, clasa a XI-a, Colegiul Naţional de Informatică „Tudor Vianu” Bucureşti, medalie de bronz; Alexandru Dima, clasa a XII-a, Liceul Teoretic Internaţional de Informatică Bucureşti, medalie de bronz.

„Punctajele ridicate obţinute de Rareş-Andrei Neculau şi Mihai-Valeriu Voicu reprezintă a treia cea mai bună performanţă istorică a României în clasamentul individual al competiţiei. Prin aceste performanţe, România îşi menţine poziţiile de top în ierarhiile oficiale pe termen lung gestionate de International Olympiad in Informatics Statistics: Locul 2 mondial în clasamentul all-time după numărul total de medalii strânse de-a lungul participărilor istorice; Locul 7 în clasamentul valoric al medaliilor (stabilit în funcţie de ponderea distincţiilor de aur, argint şi bronz)”, precizează ministerul.

Echipa României a fost însoţită în Uzbekistan de prof. Adrian Panaete, în calitate de Team Leader (Colegiul Naţional „A.T. Laurian” Botoşani), şi de Luca Perju-Verzotti, ca Deputy Leader (Reprezentant SEPI, student la École polytechnique).

La nivelul Ministerului Educaţiei şi Cercetării, coordonarea olimpiadei a fost asigurată de Direcţia Olimpiade, Concursuri, Parteneriate şi Educaţie Extracurriculară.

„Dincolo de parcursul elevilor, această ediţie a adus o recunoaştere profesională pentru stafful tehnic român. Profesorului Adrian Panaete i-a fost înmânată personal distincţia Long Service Award, oferită de comunitatea internaţională în semn de apreciere pentru implicarea şi managementul echipei de-a lungul a 7 ediţii ale Olimpiadei Internaţionale de Informatică. Excelenţa Sa, Daniel Cristian Ciobanu, ambasadorul României la Taşkent, a fost alături de lotul naţional la Olimpiada Internaţională de Informatică desfăşurată în Uzbekistan.

„Felicitări întregii echipe pentru seriozitate, consecvenţă şi determinare, profesorilor şi părinţilor pentru sprijin!”, transmite Ministerul Educaţiei.