Monumentul din beton, cu o înălțime de 55,6 metri, este cu aproximativ lungimea a două autobuze supraetajate mai înalt decât statuia „Cristos Mântuitorul” din Rio de Janeiro, mai mică, dar amplasată într-un loc mult mai proeminent. Totuși, monumentul polonez este considerabil mai mic decât o statuie a Fecioarei Maria de 98 de metri ridicată în Filipine.

Sculptura religioasă din localitatea rurală Konotopie a fost sfințită sâmbătă de un episcop local, în cadrul unei ceremonii organizate într-o zi aleasă pentru a coincide cu sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului.

Inaugurarea are loc într-o perioadă în care influența Bisericii Catolice asupra vieții publice din Polonia este în scădere.

Amplasarea izolată a monumentului – pe un câmp aflat la mare distanță de principalele centre populate ale Poloniei – se explică în mare parte prin faptul că statuia a fost comandată de un cuplu de milionari care locuiește în zonă.

În timpul ceremoniei de sâmbătă, două elicoptere au survolat zona și au aruncat petale de trandafiri deasupra statuii Fecioarei Maria, reprezentată purtând o coroană uriașă și cu brațele deschise.

Episcopul Krzysztof Wętkowski, cel care a sfințit statuia, le-a spus celor prezenți că „mulți oameni contemporani privesc doar spre pământ, concentrați asupra lor înșiși”, în timp ce monumentul îi îndeamnă „să ne ridicăm privirea către Dumnezeu și către cer”, potrivit agenției poloneze de presă PAP.

Deși Polonia rămâne o țară predominant catolică, tot mai mulți polonezi tineri din zonele urbane s-au îndepărtat în ultimii ani de Biserică și de tradițiile acesteia.

Printre participanții la ceremonia de sâmbătă s-a numărat și Lech Wałęsa, liderul mișcării care a contribuit la încheierea regimului comunist în Polonia și care avea să devină primul președinte al țării ales în mod democratic.

Wałęsa a purtat în mod cunoscut o insignă cu Fecioara Maria în timpul activității sale politice și a afirmat că credința sa catolică a jucat un rol important în lupta împotriva comunismului.

„Am început cu Fecioara Maria și închei cu Fecioara Maria”, a declarat Wałęsa, în vârstă de 82 de ani, pentru Associated Press.